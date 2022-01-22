Руководитель "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн надеется, что текущий энергетический кризис станет для политиков сигналом к пробуждению, который заставит их воздержаться в будущем от необдуманных решений, вреда которых они не осознают.

- У вас как производителя масел лицо сейчас расплывается в улыбке от того, что цена на нефть достигла самого высокого уровня за последние семь лет?

- Мы руководствуемся принципом: десять процентов времени можно быть довольным сделанным, а 90 процентов времени надо думать о том, что ждет в будущем. Каждый по-разному определяет, что такое успех. Но каждый день, когда ты работаешь, думаешь больше о том, чтобы и через пять лет успех был максимальным.