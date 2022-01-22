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Ахти Асманн: нынешний энергетический кризис - хороший сигнал к пробуждению
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Ахти Асманн считает, что если удастся привести в Ида-Вирумаа больше крупных предприятий, то сюда переедет и больше людей, и жизнь в уезде активизируется. Планируемый "VKG" комплекс по производству биопродуктов - один большой шаг на этом пути.
Руководитель "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн надеется, что текущий энергетический кризис станет для политиков сигналом к пробуждению, который заставит их воздержаться в будущем от необдуманных решений, вреда которых они не осознают.
- У вас как производителя масел лицо сейчас расплывается в улыбке от того, что цена на нефть достигла самого высокого уровня за последние семь лет?