Почетных званий "Кайтселийта" удостоились два представителя Алутагузеской дружины
Лучшим кайтселийтчиком года в Эстонии выбран Владимир Чудаев, а лучшей участницей "Найскодукайтсе" - Леэна Тамметс, состоящие в Алутагузеской дружине.
Лучшим кайтселийтчиком года в Эстонии выбран Владимир Чудаев, а лучшей участницей "Найскодукайтсе" - Леэна Тамметс, состоящие в Алутагузеской дружине.
Владимир Чудаев входит в Нарвское отделение дружины с 2003 года и развивает в нем тактику малых подразделений.
"Его дружелюбный характер, неизменная отзывчивость и чувство долга служат опорой и примером для товарищей. В ходе постоянного самосовершенствования Владимир стал лучше как офицер и успешнее как руководитель подразделения. Он - замечательный образец и пример того, что все возможно, если достаточно желания. Это касается как изучения эстонского языка, так и выдвижения из рядовых в офицеры", - обосновал "Кайтселийт" присуждение Чудаеву титула "Кайтселийтчик года".
Леэна Тамметс является членом "Найскодукайтсе" с 2008 года, до этого она пять лет состояла в рядах "Кодутютред". Леэна занимала несколько руководящих должностей в организации и руководила рядом проектов, участвовала во многих крупных учениях, походах с полной выкладкой, специализированных и военно-спортивных состязаниях. Она вела курсы базовой подготовки на двух языках, выступала на телевидении и радио, рассказывая о деятельности "Найскодукайтсе".
По словам командира Алутагузеской дружины Эркки Карукса, редко бывает, чтобы и титул лучшего кайтселийтчика, и лучшей участницы "Найскодукайтсе" доставались одной дружине. "В любом случае это большая честь для Алутагузеской дружины и показывает, что у нас работают очень достойные люди", - сказал Карукс.
В последний раз титул "Кайтселийтчик года" достался Алутагузеской дружине в начале 2019 года, когда его удостоился Арвид Сийлак. Он участвует практически во всех мероприятиях отделения дружины и обладает огромным запасом патриотизма и чувства долга, которые направляет на продвижение и развитие близкого его сердцу "Кайтселийта".