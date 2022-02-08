Почетных званий "Кайтселийта" удостоились два представителя Алутагузеской дружины

Владимир Чудаев входит в Нарвское отделение дружины с 2003 года и развивает в нем тактику малых подразделений.

"Его дружелюбный характер, неизменная отзывчивость и чувство долга служат опорой и примером для товарищей. В ходе постоянного самосовершенствования Владимир стал лучше как офицер и успешнее как руководитель подразделения. Он - замечательный образец и пример того, что все возможно, если достаточно желания. Это касается как изучения эстонского языка, так и выдвижения из рядовых в офицеры", - обосновал "Кайтселийт" присуждение Чудаеву титула "Кайтселийтчик года".

Леэна Тамметс является членом "Найскодукайтсе" с 2008 года, до этого она пять лет состояла в рядах "Кодутютред". Леэна занимала несколько руководящих должностей в организации и руководила рядом проектов, участвовала во многих крупных учениях, походах с полной выкладкой, специализированных и военно-спортивных состязаниях. Она вела курсы базовой подготовки на двух языках, выступала на телевидении и радио, рассказывая о деятельности "Найскодукайтсе".

По словам командира Алутагузеской дружины Эркки Карукса, редко бывает, чтобы и титул лучшего кайтселийтчика, и лучшей участницы "Найскодукайтсе" доставались одной дружине. "В любом случае это большая честь для Алутагузеской дружины и показывает, что у нас работают очень достойные люди", - сказал Карукс.