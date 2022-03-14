Мэр малотолерантной Нарвы Катри Райк: "Мне больно, когда говорят, что все украинцы плохие"

Мэр Нарвы Катри Райк еще 7 марта говорила, что ищет быстрые решения, чтобы как можно скорее разместить украинских беженцев, оказавшихся в Нарве. Второй по значимости приоритет был - социальная помощь беженцам. Третьим вопросом было устройство прибывших детей в нарвские детсады и школы.

За последующую неделю эти вопросы решились или потеряли былую значимость. Социальное, общественное напряжение стало теперь проблемой номер один, о чем заявила Райк в ходе встречи с журналистами 14 марта.

По словам Райк, межнациональные конфликты на почве приема беженцев в Нарве вышли сегодня на первый план. Она призналась, что прочувствовала это, общаясь с рядовыми нарвитянами.

- Мне больно, когда говорят, что все украинцы плохие и что мы - эстонцы - не знаем украинскую душу, что украинцы гораздо хуже русских. У меня от таких слов трясется все внутри, - эмоционально высказалась Райк, заверив, что лично слышала подобные рассуждения, разжигающие межнациональную нетерпимость.

Украинские беженцы - женщины и дети

По состоянию на утро 14 марта в Нарве зарегистрирован 91 беженец из Украины. "Ситуация меняется каждый час", - уточнила директор департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева. Названный департамент уже две недели подряд работает с беженцами.

Среди прибывших в Нарву из Украины по состоянию на начало этой недели: 41 женщина, 42 ребенка, 8 мужчин. Мужчины все, за исключением одного молодого, относятся к старшим возрастным категориям. Женщины преимущественно молодые и с детьми, как маленькими, так и школьного возраста.

- Ну какая от них социальная напряженность?! - восклицает Васильева, услышав вопрос на эту тему, оказавшуюся актуальной. - Люди приезжают дико уставшие, просят по два-три дня на то, чтобы отойти от шока, некоторые не спали по двое-трое суток, дети кричат, плачут…

Васильева добавила, что у одной прибывшей семьи были свои внутренние ссоры на бытовой почве, но они помирились.

Пункт сбора и распределения гуманитарной помощи украинским беженцам в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Нарва не дает жилье беженцам

Нарвский департамент социальной помощи предлагает всем прибывающим украинцам отправиться в ближайший государственный пункт приема беженцев - в Раквере. Но соглашаются мало кто. Украинцы остаются в Нарве, если кто-то их здесь принял у себя дома. Чиновники департамента надеются, что эти люди шаг за шагом полноценно социализируются в Эстонии, в чем помощь им и оказывается.

- Но почти все-все они мечтают вернуться, все говорят: "Мы ненадолго, месяц-два - и мы поедем домой, хотим домой", - рассказала Васильева.

Мэр Катри Райк повторяет, что размещение беженцев - теперь не проблема для Нарвы, что что-нибудь придумают, если надо будет.