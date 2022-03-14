Мэрия Нарвы констатирует, что первоочередным вопросом в контексте приема украинских беженцев является уже не вопрос жилья и размещения, а рост общественного напряжения из-за прибытия "чужаков".
Мэр малотолерантной Нарвы Катри Райк: "Мне больно, когда говорят, что все украинцы плохие"
Мэр Нарвы Катри Райк еще 7 марта говорила, что ищет быстрые решения, чтобы как можно скорее разместить украинских беженцев, оказавшихся в Нарве. Второй по значимости приоритет был - социальная помощь беженцам. Третьим вопросом было устройство прибывших детей в нарвские детсады и школы.
За последующую неделю эти вопросы решились или потеряли былую значимость. Социальное, общественное напряжение стало теперь проблемой номер один, о чем заявила Райк в ходе встречи с журналистами 14 марта.
По словам Райк, межнациональные конфликты на почве приема беженцев в Нарве вышли сегодня на первый план. Она призналась, что прочувствовала это, общаясь с рядовыми нарвитянами.
- Мне больно, когда говорят, что все украинцы плохие и что мы - эстонцы - не знаем украинскую душу, что украинцы гораздо хуже русских. У меня от таких слов трясется все внутри, - эмоционально высказалась Райк, заверив, что лично слышала подобные рассуждения, разжигающие межнациональную нетерпимость.
Украинские беженцы - женщины и дети
По состоянию на утро 14 марта в Нарве зарегистрирован 91 беженец из Украины. "Ситуация меняется каждый час", - уточнила директор департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева. Названный департамент уже две недели подряд работает с беженцами.
Среди прибывших в Нарву из Украины по состоянию на начало этой недели: 41 женщина, 42 ребенка, 8 мужчин. Мужчины все, за исключением одного молодого, относятся к старшим возрастным категориям. Женщины преимущественно молодые и с детьми, как маленькими, так и школьного возраста.
- Ну какая от них социальная напряженность?! - восклицает Васильева, услышав вопрос на эту тему, оказавшуюся актуальной. - Люди приезжают дико уставшие, просят по два-три дня на то, чтобы отойти от шока, некоторые не спали по двое-трое суток, дети кричат, плачут…
Васильева добавила, что у одной прибывшей семьи были свои внутренние ссоры на бытовой почве, но они помирились.
Нарва не дает жилье беженцам
Нарвский департамент социальной помощи предлагает всем прибывающим украинцам отправиться в ближайший государственный пункт приема беженцев - в Раквере. Но соглашаются мало кто. Украинцы остаются в Нарве, если кто-то их здесь принял у себя дома. Чиновники департамента надеются, что эти люди шаг за шагом полноценно социализируются в Эстонии, в чем помощь им и оказывается.
- Но почти все-все они мечтают вернуться, все говорят: "Мы ненадолго, месяц-два - и мы поедем домой, хотим домой", - рассказала Васильева.
Мэр Катри Райк повторяет, что размещение беженцев - теперь не проблема для Нарвы, что что-нибудь придумают, если надо будет.
- Сейчас ни одна (украинская) семья не требует, не ожидает себе жилье, - говорит Райк, снимая с этого жилищного вопроса статус первоочередного. - Если бы к нам шел большой поток (беженцев), как в Таллинне и Тарту, тогда было бы другое дело, но такой поток к нам не планируется.
Райк отказалась отвечать на вопрос "Северного побережья", как характеризует город Нарву тот факт, что беженцы массово не желают задерживаться здесь.
- Я, как и вы, хочу жить здесь спокойно и без проблем, чтобы не было тревоги. Мы знаем, что в душах у людей эта тревога есть, так что надо заниматься этим. Те люди (беженцы), кто прибыли к своим близким и родственникам, те и должны здесь остаться, - обтекаемо высказалась мэр Нарвы.
Полиция развенчивает городские легенды
Говоря о гуляющих по Нарве городских легендах о бесчинствующих, хулиганящих украинских беженцах, Райк отметила, что ни один такой сигнал не нашел фактического подтверждения.
Об этом же высказался и сотрудник Идаской префектуры, комиссар полиции Яанус Муракас.
- В последнее время в социальных сетях распространяется ложная информация о том, что в последние дни в Эстонии якобы были нападения на людей на национальной почве. В полицию также были единичные обращения и поступали намеки. Полиция очень серьезно относится к подобным сообщениям и проверяет всю информацию. Пока ни одного делопроизводства в Ида-Вирумаа в отношении подобных случаев не начато, - сообщил он.
Муракас также напомнил, что разжигание вражды может наказываться штрафом или арестом, а в уголовном порядке даже лишением свободы, в зависимости от конкретного случая.
Нарвское отделение полиции отреагировало сообщением на гуляющую в соцсетях информацию о бесчинствовавших в центре приграничного города якобы беженцах. В первый день марта поступило сообщение, что в Нарве к цветочному ларьку пришли двое мужчин, заявив, что они украинцы, и потребовав у продавца отдать им товар бесплатно. Мужчины угрожали продавцу, затем осквернили памятник Паулю Кересу, помочившись на него.
Полиция выяснила, что представившиеся украинцами мужчины оказались нарвскими подростками, которые и ранее попадали в поле зрение полицейских. В отношении подростков начато делопроизводство о проступке по статье о нарушении общественного порядка. За такое может быть назначен штраф до 400 евро.
Полицейские рекомендуют подавать жалобы (рапорты) в соцсетях на ложную информацию. Также ее следует передавать веб-полицейским. В целом надо быть критичными к сетевым сообщениям. Если кому-то действительно нужна помощь, то следует звонить, как всегда, на номер 112.