Татьяна Ивушкина: Даже в страшном сне не приснилось бы, что придется заниматься такими делами

НКО "Украинский музей" было создано пять лет назад - председатель украинского землячества Татьяна Ивушкина осуществила мечту, купив большую квартиру на улице Писухянна и обустроив в ней "украинскую хату". Сюда приходили все, кто интересуется украинской культурой, проходили здесь и мероприятия общества. Теперь в интерьере вместо вышиванок и старинных предметов быта - раскладушки, одеяла, подушки и прочее. Экспонаты упакованы и спрятаны в шкафах. Убежавшие от войны находят здесь пристанище хотя бы на несколько дней. "Музейной" осталась одна маленькая угловая комнатка, куда собрали все более габаритные музейные экспонаты, здесь стоит и старинная кровать, которая пока не использовалась по назначению. "Люди заходят сюда и говорят: словно домой заглянули", - констатирует хозяйка.