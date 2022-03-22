Подал в отставку директор Нарвского департамента развития и экономики города Юрий Сайя. Свою работу он называет очень интересной, а истинную причину ухода предпочитает скрывать.
Увольняется чиновник, отвечающий за развитие и экономику Нарвы
Юрий Сайя в комментарии "Северному побережью" сказал, что точный день завершения им работы директором департамента еще не определен, заявление об уходе с должности написано с т.н. открытой датой. "Об этом надо будет договориться с мэром (Катри Райк), но она пока настолько занята, что у нас с ней пока не было возможности поговорить на эту тему", - отметил Сайя.
О причине ухода Сайя отказался говорить, заверив, что это его личное желание и мотивы тоже личные.
Сайя согласился только сказать, что новое рабочее место у него уже найдено, и он думает, что там ему будет тоже интересно.
На вопрос о том, с каким чувством он покидает должность директора департамента развития и экономики Нарвы, Сайя ответил: "Жаль. Это очень интересная работа".
- Мне очень нравится здесь работать. Мне нравится видеть изменения, которые были по тем объектам, которые удалось довести до конца за почти три года. Я хожу и наслаждаюсь ими, - эмоционально высказался он.
"Эти контракты мне прямо душу греют"
Юрий Сайя напомнил, что его подпись стоит под рядом строительных договоров, работы по которым уже завершились за последние пару лет: реконструкция нарвского вокзала, завершение затянувшейся реконструкции Темного сада, строительство велодорожек до Нарва-Йыэсуу, реконструкция 12-го бокса Нарвского порта и установка портовых сооружений в порту Кулгу. "Эти контракты мне прямо душу греют", - доволен Сайя проделанной работой.
Также он напомнил, что в стадии выполнения сейчас находятся подписанные им же контракты о реконструкции Нарвской ратуши, о замене уличного освещения, о продлении речного променада и некоторые другие.
Еще несколько интересных, по оценке Сайя, проектов находятся в стадии подготовки. В том числе проект строительства новой пешеходной дорожки от бастиона Виктория до парка "EV100": "Это моя идея, мое детище, и мне очень жалко, что это не будет под моим контролем сделано".
Про сверхдорогой по нарвским меркам и сверхдолгожданный дорожно-транзитный проект "TEN-T" Сайя высказался опять же с сожалением, что не успевает сам лично довести его до конца. Под этим контрактом стоимостью 11,3 миллиона евро тоже стоит подпись Сайя.
- Это проект и сложный, и большой. Он только-только выходит в активную стадию реализации. Там будет множество проблем, они постоянно всплывают, практически каждую неделю. Но это и есть нормальная строительная деятельность - проблемы нужно уметь преодолевать, - сказал Сайя.
Не сработался с Катри Райк?
Юрий Сайя два с половиной года проработал директором департамента развития и экономики города Нарва. Он победил в соответствующем должностном конкурсе в 2019 году, когда мэром города недавно стал Алексей Евграфов.
В своем первом интервью "Северному побережью" Сайя признавался, что ему нравится, что Евграфов - "молодой, инициативный, энергичный человек". "Я слежу за новостями из Нарвы, мне очень нравится, что и как они там делают, и хочется тоже принять в этом участие", - говорил только что выбранный директором Сайя в августе 2019-го.
Сместившая Евграфова и впервые возглавившая Нарву в самом конце 2020 года Катри Райк, потом чаще с критикой, хоть и не публичной, высказывалась о работе департамента Юрия Сайя и о нем персонально.
Большой неудачей департамента развития и экономики сегодня принято считать давно готовившийся проект перестройки Нарвской кесклиннаской гимназии. Школьников оттуда уже переселили в менее удобные временные помещения, однако работы начать так и не смогли - тендер не удался, так как стоимость работ сильно выросла. Решения этой многомиллионной проблеме не найдено по сей день.
Сам Юрий Сайя нынче утверждает, что трудности данного проекта совершенно объективны и связаны с очевидным ростом цен.
- Хотя звучало довольно много обвинений, что это плохая работа чиновников, с этим я категорически не согласен. Со стороны чиновников проектная часть была сделана правильно, но просто не в правильное время. Дешевле этот проект не станет, что никак не от нас зависит. С учетом тех сроков, которые там были, лучшего результата вряд ли можно было достичь. Ситуация с ковидом, дефицит рабочей силы, а теперь уже дефицит материалов и отсутствие подрядчиков - все это объективные внешние причины, а не внутренние. Так что да, этот проект теперь под вопросом, - прокомментировал уходящий с должности директор департамента.
Сайя - третий уволившийся от Катри Райк руководитель
Увольнение Юрия Сайя оказалось в одной череде с парой прошлых увольнений, произошедших после октябрьских муниципальных выборов. Тогда Катри Райк получила от избирателей реальный шанс вернуть себе кабинет мэра Нарвы и в итоге действительно села в кресло градоначальницы.
Много лет руководившая отделом культуры и образования Нарвской горуправы центристка Виктория Лутус предпочла работе с Райк кресло оппозиционного депутата горсобрания - и в ноябре покинула чиновничью должность. Новый постоянный руководитель отдела не назван до сих пор, горуправа под руководством Райк проводит конкурсные процедуры.
Другой ощутимый уход состоялся нынче в феврале, когда с должности директора Нарвского департамента городского хозяйства уволилась по собственному желанию тоже опытная руководитель Елена Скулачева. Ее место заняла Наталья Шибалова, которая до того работала завотделом департамента.
Исполнительной служебной опорой Катри Райк остаются члены Нарвской горуправы - вице-мэр Ирина Смирнова и директор финансового департамента Елена Голубева. Мэр также может пока рассчитывать на директора департамента социальной помощи Елену Васильеву, директора департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно в паре с главным архитектором Пеэтером Тамбу, и, наконец, на заведующего канцелярией городского секретаря Юллара Кальюсте.
В Нарвском горсобрании команда мэра Катри Райк в настоящее время фактически теряет свое внутреннее единство. Из ее фракции "Narva Tulevik" ясно доносятся слова резкой критики в адрес действующей градоначальницы, однако до поиска нового мэра дело пока не доходит.