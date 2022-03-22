Увольняется чиновник, отвечающий за развитие и экономику Нарвы

Юрий Сайя в комментарии "Северному побережью" сказал, что точный день завершения им работы директором департамента еще не определен, заявление об уходе с должности написано с т.н. открытой датой. "Об этом надо будет договориться с мэром (Катри Райк), но она пока настолько занята, что у нас с ней пока не было возможности поговорить на эту тему", - отметил Сайя.

О причине ухода Сайя отказался говорить, заверив, что это его личное желание и мотивы тоже личные.

Сайя согласился только сказать, что новое рабочее место у него уже найдено, и он думает, что там ему будет тоже интересно.

На вопрос о том, с каким чувством он покидает должность директора департамента развития и экономики Нарвы, Сайя ответил: "Жаль. Это очень интересная работа".

- Мне очень нравится здесь работать. Мне нравится видеть изменения, которые были по тем объектам, которые удалось довести до конца за почти три года. Я хожу и наслаждаюсь ими, - эмоционально высказался он.

"Эти контракты мне прямо душу греют"

Юрий Сайя напомнил, что его подпись стоит под рядом строительных договоров, работы по которым уже завершились за последние пару лет: реконструкция нарвского вокзала, завершение затянувшейся реконструкции Темного сада, строительство велодорожек до Нарва-Йыэсуу, реконструкция 12-го бокса Нарвского порта и установка портовых сооружений в порту Кулгу. "Эти контракты мне прямо душу греют", - доволен Сайя проделанной работой.

Также он напомнил, что в стадии выполнения сейчас находятся подписанные им же контракты о реконструкции Нарвской ратуши, о замене уличного освещения, о продлении речного променада и некоторые другие.

Еще несколько интересных, по оценке Сайя, проектов находятся в стадии подготовки. В том числе проект строительства новой пешеходной дорожки от бастиона Виктория до парка "EV100": "Это моя идея, мое детище, и мне очень жалко, что это не будет под моим контролем сделано".

Про сверхдорогой по нарвским меркам и сверхдолгожданный дорожно-транзитный проект "TEN-T" Сайя высказался опять же с сожалением, что не успевает сам лично довести его до конца. Под этим контрактом стоимостью 11,3 миллиона евро тоже стоит подпись Сайя.

- Это проект и сложный, и большой. Он только-только выходит в активную стадию реализации. Там будет множество проблем, они постоянно всплывают, практически каждую неделю. Но это и есть нормальная строительная деятельность - проблемы нужно уметь преодолевать, - сказал Сайя.

Не сработался с Катри Райк?

Юрий Сайя два с половиной года проработал директором департамента развития и экономики города Нарва. Он победил в соответствующем должностном конкурсе в 2019 году, когда мэром города недавно стал Алексей Евграфов.