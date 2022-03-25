Получивший черную метку Владимир Жаворонков: "Я - не идеальный вариант, это ощущаю"

Зампредседателя центристской фракции "Kesk" Александр Ефимов на заседании Нарвского горсобрания 24 марта представил заявления о недоверии председателю горсобрания Владимиру Жаворонкову и его заместителю Наталии Умаровой.

Причиной недоверия Жаворонкову заявлено: "Создал напряженность, что мешает и не способствует работе ни Нарвского городского собрания, ни городской управы".

Недоверие Умаровой заявлено из-за того, что она якобы не справляется со своими обязанностями заместителя председателя.

Заявители пока в меньшинстве

На момент оглашения с трибуны под заявлениями стояло 12 подписей членов оппозиционных фракций "Kesk" и "Narva Heaks", сразу после этого их стало тринадцать. Всего в Нарвском горсобрании 31 место, для вотума недоверия требуется поддержка минимум шестнадцати.

Голосование пройдет с большой вероятностью на следующем заседании 21 апреля.

Ефимов сказал "Северному побережью", что о конкретных причинах недоверия будет сказано перед голосованием.

Правящую коалицию Нарвского горсобрания составляют фракция поддержки мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (15 человек) и депутаты от "Eesti 200" (2). В оппозиции им фракции "Kesk" (6) и "Narva Heaks" (7). Еще есть один внефракционный депутат.

Внутри правящей фракции "Narva Tulevik" давно наметилось внутреннее деление, что может проявиться при голосовании по недоверию, добавив недостающие поднятые руки.

Более многочисленная оппозиционная фракция "Narva Heaks" предлагает кандидатом в председатели горсобрания Алексея Евграфова, председателя этой фракции и в прошлом мэра Нарвы.

Пост зампредседателя горсобрания они, по словам Евграфова, предложат партнерам по будущей коалиции.

В "Kesk" пока не хотят рассказывать о своих кандидатах на ключевые посты, о чем сказал зампредседателя фракции Ефимов. Известно, что в "Kesk" состоят сразу три опытных в прошлом председателя горсобрания: сам Александр Ефимов, Татьяна Стольфат и Михаил Стальнухин.

Предупреждали за месяц

"Северное побережье" 21 февраля рассказывало, что оппозиция Нарвского горсобрания еще тогда предупредила Владимира Жаворонкова о вотуме недоверия. Оппозиционеры говорили, что между оппозицией и коалицией сотрудничество не получается только из-за Жаворонкова и его резких, несправедливых, обвинительных высказываний.

Жаворонков, возглавляющий горсобрание с 11 января и являющийся новичком в политике, действительно позволял себе резкие высказывания в адрес политических оппонентов. Так, в январском комментарии "Северному побережью" он высказал определение: "Нарвский центризм - это то, что является коррупционной составляющей в Нарве, что не дает этому городу развиваться". В декабре же в интервью он ставил нарвскую политику и политиков в ряд с уголовниками: "Я сравнил бы это не только с шахматной партией, а и со своей предыдущей работой (следователем в полиции) с рецидивистами…".

Дюжина членов оппозиции 17 февраля потребовали от Жаворонкова представить доказательства, подтверждающие коррупционные преступления, или публично извиниться за клевету. Председатель фракции "Narva Heaks" (тогда называлась "Elagu Narva") Евграфов говорил, что рассматривается возможность в марте заявить о недоверии Жаворонкову, что и произошло.

"Я покусился на систему"

Получив заявление о недоверии, Жаворонков признался "Северному побережью", что принимает критику: "Я - не идеальный вариант, это ощущаю".

- Но трудно было бы ожидать, чтобы я все делал абсолютно идеально, - добавил он, имея в виду отсутствие практического опыта.

Говоря о напряженности в горсобрании, Жаворонков отметил, что у этого две стороны: "Если оппозиция категорически не хочет сотрудничества и сближения, то сложно чего-то добиться". Однако он принимает упрек.

- Я должен констатировать, что сотрудничества с оппозицией так и не наладилось, к сожалению. Из-за этого у нас проходят по грани многие решения. Но конструктивной критики я до настоящего времени не вижу, - отметил Жаворонков.

Напоследок он развернул ситуацию в свою пользу: