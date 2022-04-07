"Кажется, они просто не хотят понимать, какие расходы связаны с этим!" - восклицает президент ФК "Нарва-Транс" Николай Бурдаков. Он сожалеет, что нынешние руководители Нарвы недопонимают, что такое организация работы футбольного клуба, в котором тренируются сотни детей, участвующих в чемпионате Эстонии по своим возрастным группам, плюс профессиональная команда из премиум-лиги, команда-дубль и еще команда девочек.
"Где результаты?" - политики недодали денег футболистам "Нарва-Транса"
В нарвском бюджете 2022 года клубу "Нарва-Транс" отводится 15 тысяч евро на уход за городским стадионом "Калев-Фама". Сам клуб запрашивал 62300 евро, перечислив в смете всё - от зарплат пары охранников до отопления поля и ремонта раздевалок.
Еще 8000 евро на год выделено для поддержки топовой команды "Нарва-Транс". На это клуб просил у Нарвы 17500 евро - на организацию домашних игр, охрану, транспорт.
Суммарная дотация составила 23000 евро, что почти вчетверо меньше привычного: прошлые пять лет подряд Нарвское горсобрание выделяло ФК "Нарва-Транс" по 89980 евро ежегодно.
Про уход за стадионом президент ФК "Нарва-Транс" Николай Бурдаков говорит, что выделенных 15 тысяч не хватит и до мая.
- Боюсь, что за эти четыре месяца плата за электроэнергию у нас составит тысячи четыре или даже больше. Включен подогрев поля, и счет за март - 1000 евро. Помимо этого, люди занимаются уборкой, требуется ремонт прожекторов, потому что перегорели десять ламп, а только одна лампа стоит 200 евро, плюс работа, также в одной из раздевалок сгорел бойлер, его ремонт составил 1200 евро, - перечислив затраты, Бурдаков напомнил, что стадиону "Калев-Фама" уже одиннадцать лет, и нуждается он не только в уходе, но и в ремонте с заменой искусственного газона.
Весь годовой бюджет ФК "Нарва-Транс" - порядка полумиллиона евро. Крупным спонсором является транспортная компания "Narva Auto", принадлежащая Бурдакову.
Деньги в обмен на победы, в том числе на выборах
Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков говорит, что бюджетная поддержка "Нарва-Трансу" в прошлом была "непропорционально увеличена и раздута". По его убеждению, щедрым финансирование было в связи с тем, что центрист Николай Бурдаков являлся до 2021 года депутатом и входил в тогда правившую фракцию.
- "Нарва-Транс", являющийся частным клубом, был фактически превращен в муниципальный клуб и содержался за городской счет. Он непропорционально много поддерживался со стороны города в ущерб остальным спортклубам. Причем нет прямой зависимости от спортивных результатов: за последние одиннадцать лет клуб не попал в тройку лидеров, хотя при выделяемых объемах финансирования стоило бы ждать результатов получше, - отметил Жаворонков.
В ответ на это президент клуба напомнил, что "Нарва-Транс" долгие годы находился в четверке лучших команд, был бронзовым и серебряным призером, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок Эстонии (последний раз в 2019 году), конкурируя с командами, имеющими большие финансовые возможности и лучшую инфраструктуру.
Еще одна причина уменьшения дотации - это непрозрачность, по убеждению Жаворонкова, распределения денег внутри самого клуба.
- Правильным решением со стороны города была бы кардинальная реформа всей спортивной сферы, пересмотр финансирования, пересмотр соотношения между спортшколами и клубами и наступление на административную составляющую. Я за то, чтобы больше денег выделять спортклубам и увеличивать зарплаты тренеров, прежде всего, однако выделение поддержки ограничивается исключительно административной составляющей, - Жаворонков подозревает, что администрация "Нарва-Транса" не в ладах с расходованием денег.
К сведению
Футбольная школа "Нарва-Транс" получила из горбюджета на 2022 год 22171 евро т.н. подушных денег - это стандартная для спортклубов и спортшкол поддержка на занятия с детьми.
Футбольная школа "Нарва-Транс" является отдельно зарегистрированной некоммерческой организацией, занимающейся воспитанием подрастающего поколения футболистов. Собственно обслуживанием городского стадиона по договору с Нарвской горуправой она не занимается.
В Футбольной школе "Нарва-Транс", согласно последним официальным данным, 251 юный воспитанник и 9 тренеров или руководителей.
Футбольная школа с апреля подняла плату за детские тренировки с 20 до 30 евро в месяц с одного воспитанника. Это объяснили родителям юных футболистов как резким сокращением городской дотации на стадион, так и значительным повышением прочих расходов.
Новая спортивная политика
Направляющий спортивную политику в Нарве - председатель профильной комиссии горсобрания, игрок в футзал Андрей Яковлев подчеркивает, что дотацию для "Нарва-Транса" не уменьшили, а просто уход за стадионом профинансировали лишь на четыре месяца. "Есть желание разобраться, все ли деньги расходуются рационально", - объяснил Яковлев, почему так сделали.
Кто и как будет ухаживать за стадионом после апреля - этого решения, по словам Яковлева, пока нет. Предложений ждут от городских чиновников. Лично он думает, что такое же содержание стадиона можно обеспечить и за меньшие деньги.
Проблема дотирования "Нарва-Транса" в том, по видению Яковлева, что выделяемая сумма никак не регулировалась и была неизменной:
- Городом потрачено на "Нарва-Транс" в общей сложности за годы, по моим прикидкам, больше миллиона евро. И можно задать один простой вопрос: "А где результат, хоть какой-нибудь хороший результат?".
Как видится Яковлеву, команды "Нарва-Транса" так и не стали по-настоящему народными. На игры приходит мало людей, хотя одних только детей в Футбольной школе "Нарва-Транс" заявлено порядка 280-ти, так что с учетом их родителей число болельщиков на трибунах должно бы исчисляться сотнями.
- Иметь в городе команду в высшей лиге - это престижно, но этот престиж большинство нарвитян никоим образом не ощущают, - рассуждает Яковлев. - Если команда не может играть в высшей лиге, то можно играть и в лиге ниже, тогда играть будут не легионеры, а талантливые свои ребята. Возможно, городу было бы выгоднее, если бы нарвская команда играла там, где она может себе это позволить.
Будущее "Нарва-Транса" туманно
- Что будет дальше - не знаю, - растерян Бурдаков. - По всей видимости, мы должны услышать от властей Нарвы, что футбол и клуб c командой в премиум-лиге городу не нужны…
Президент клуба предупреждает, что стадион "Калев-Фама", на котором занимаются кроме футболистов "Нарва-Транса" еще три школы, а рядом идет строительство новой государственной гимназии, останется в итоге без должного ухода.
- Мы одиннадцать лет содержали городской стадион за минимальные деньги, прекрасно понимая, что город тоже стеснен в средствах. Теперь я не особо верю в какое-то позитивное решение, потому что адекватного отношения со стороны депутатов пока не видно, - сказал Бурдаков.
Он заверил, исходя из опыта других городов, что если в Нарве вовсе не станет "своей" команды в премиум-лиге, тогда мотивация нарвских детей заниматься футболом резко упадет: "Это будет просто физкультура, а у ребят пропадет перспектива играть на профессиональном уровне - очень жаль".
Владимир Жаворонков предположил, что раз ситуация у клуба такова, то, может, разумнее будет снова открыть футбольную секцию в муниципальной спортшколе: "Перевести туда детей (из Футбольной школы "Нарва-Транс"), и тогда профессиональная команда "Нарва-Транс", может, начнет справляться самостоятельно".
Спортивный престиж города и региона
Уменьшение бюджетной поддержки "Нарва-Трансу" взволновало также болельщиков. Пикет против такой политики прошел перед входом в Нарвское горсобрание, когда 24 марта депутаты собирались на заседание.
Известный нарвский болельщик со стажем Евгений Рогов встревожен ситуацией и напоминает, что "Нарва-Транс" давно стал визитной карточкой даже не города, а региона:
- Это единственный клуб из Ида-Вирумаа, который представлен на протяжении многих лет в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу, а в недалеком прошлом - и в престижных европейских кубках. Подобных клубов и команд нет ни в Силламяэ, ни в Кохтла-Ярве, ни в Йыхви - а в Нарве есть! И это надо ценить.
Он переживает о судьбах сразу трех нарвских команд по игровым видам спорта, представляющих город в высших лигах чемпионатов Эстонии: футбольная "Нарва-Транс", хоккейная "PSK" и футзальная "Narva United". Все они ждут большей поддержки от политиков и бюджета.
- Если мы не будем уделять таким командам достаточного внимания, то в итоге окончательно потеряем статус в высших эшелонах турниров, практически потеряем взрослый спорт, а также увлекательные зрелища для пока еще многочисленных местных болельщиков. Восстановить прежнее положение будет очень сложно, и на это уйдут десятилетия, - критически высказался Рогов.