"Где результаты?" - политики недодали денег футболистам "Нарва-Транса"

К сведению Футбольная школа "Нарва-Транс" получила из горбюджета на 2022 год 22171 евро т.н. подушных денег - это стандартная для спортклубов и спортшкол поддержка на занятия с детьми. Футбольная школа "Нарва-Транс" является отдельно зарегистрированной некоммерческой организацией, занимающейся воспитанием подрастающего поколения футболистов. Собственно обслуживанием городского стадиона по договору с Нарвской горуправой она не занимается. В Футбольной школе "Нарва-Транс", согласно последним официальным данным, 251 юный воспитанник и 9 тренеров или руководителей. Футбольная школа с апреля подняла плату за детские тренировки с 20 до 30 евро в месяц с одного воспитанника. Это объяснили родителям юных футболистов как резким сокращением городской дотации на стадион, так и значительным повышением прочих расходов.

Новая спортивная политика

Направляющий спортивную политику в Нарве - председатель профильной комиссии горсобрания, игрок в футзал Андрей Яковлев подчеркивает, что дотацию для "Нарва-Транса" не уменьшили, а просто уход за стадионом профинансировали лишь на четыре месяца. "Есть желание разобраться, все ли деньги расходуются рационально", - объяснил Яковлев, почему так сделали.

Кто и как будет ухаживать за стадионом после апреля - этого решения, по словам Яковлева, пока нет. Предложений ждут от городских чиновников. Лично он думает, что такое же содержание стадиона можно обеспечить и за меньшие деньги.

Проблема дотирования "Нарва-Транса" в том, по видению Яковлева, что выделяемая сумма никак не регулировалась и была неизменной:

- Городом потрачено на "Нарва-Транс" в общей сложности за годы, по моим прикидкам, больше миллиона евро. И можно задать один простой вопрос: "А где результат, хоть какой-нибудь хороший результат?".

Как видится Яковлеву, команды "Нарва-Транса" так и не стали по-настоящему народными. На игры приходит мало людей, хотя одних только детей в Футбольной школе "Нарва-Транс" заявлено порядка 280-ти, так что с учетом их родителей число болельщиков на трибунах должно бы исчисляться сотнями.

- Иметь в городе команду в высшей лиге - это престижно, но этот престиж большинство нарвитян никоим образом не ощущают, - рассуждает Яковлев. - Если команда не может играть в высшей лиге, то можно играть и в лиге ниже, тогда играть будут не легионеры, а талантливые свои ребята. Возможно, городу было бы выгоднее, если бы нарвская команда играла там, где она может себе это позволить.

Будущее "Нарва-Транса" туманно

- Что будет дальше - не знаю, - растерян Бурдаков. - По всей видимости, мы должны услышать от властей Нарвы, что футбол и клуб c командой в премиум-лиге городу не нужны…

Президент клуба предупреждает, что стадион "Калев-Фама", на котором занимаются кроме футболистов "Нарва-Транса" еще три школы, а рядом идет строительство новой государственной гимназии, останется в итоге без должного ухода.