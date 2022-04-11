О бизнесмене и политике Яане Тоотсе говорят как о возможном новом мэре Нарвы

Возможность выдвинуть Яана Тоотса в мэры Нарвы осторожно изучается Центристской партией Эстонии. Опыт местных выборов в октябре показал, что среди нарвских центристов сейчас нет собственного сильного кандидата на этот ключевой пост.

Сам Яан Тоотс в разговоре с корреспондентом "Северного побережья" поначалу сказал, что стать кандидатом в мэры Нарвы ему не предлагали. На уточняющее замечание про то, что разговоры об этом уже ходят, Тоотс ответил лаконично: "Я не комментирую разговоры".

Свою встречу с коллегой из Тарту подтвердила председатель Нарвского округа Центристской партии и председатель оппозиционной фракции "Kesk" в Нарвском горсобрании Татьяна Стольфат. Ее встреча с Яаном Тоотсом прошла на прошлой неделе.

- Я познакомилась с ним, и это было главной задачей. Но мы рассматриваем и другие варианты, в нашей коалиции я не одна, - сказала Стольфат, которая считает преждевременным говорить о Яане Тоотсе и вообще о смене Катри Райк на посту мэра Нарвы.

Стольфат напомнила, что на повестке дня - заседание Нарвского горсобрания 21 апреля, когда пройдет голосование по вотуму недоверия председателю Владимиру Жаворонкову.

Жаворонков - верный единомышленник и соратник мэра Катри Райк, так что голосование по недоверию ему продемонстрирует готовность или неготовность большинства местных политиков двигаться дальше по вопросу смены людей в высшем руководстве.

- Сейчас мы можем говорить все что угодно, но это не значит, что это так и есть, - заметила Стольфат насчет пока только желаемой смены нарвских руководителей, включая мэра. - Да, слухи такие ходят, но какой смысл говорить об этом, если недоверие 21-го числа не пройдет? - рассудила она.

Член Социал-демократической партии Эстонии Катри Райк занимает кабинет мэра Нарвы с декабря 2021 года. Она была лидером по сбору голосов нарвских избирателей на местных выборах в октябре.

Яану Тоотсу 64 года, он известен в политических и бизнес-кругах как довольно волевой и целеустремленный человек, что соответствует и его трудовому пути. В 1981-1990 годах Тоотс работал командиром батальона в МВД Эстонской ССР, в 1990-1993 годах был гендиректором спецслужбы Эстонской Республики, в последующие годы он был первым заместителем гендиректора Департамента полиции и канцлером МВД.

С 1997 года Тоотс перешел с государственной службы в коммерческий сектор. Там он был связан с целым рядом судоходных и портовых компаний, а впоследствии переключился на развитие недвижимости. Сейчас он, согласно Коммерческому регистру, вместе с женой управляет в Тарту ТОО "Kinnisvara Finantsteenused".

Яан Тоотс женат на Эве Тоотс с 2017 года. Газета "Õhtuleht" называет ее одной из богатейших женщин Эстонии. К активам Эве Тоотс относится, например, бизнес-империя "Astri". "Astri Grupp" представлена торговыми центрами и в Нарве.

Яан Тоотс входит также в совет фонда "KredEx", который с января 2022 года объединился с EAS и стал называться Фондом предпринимательства и инноваций.

В Центристской партии Эстонии Яан Тоотс состоит без малого три года. В настоящее время он является членом Тартуского горсобрания, избранным от Центристской партии, и входит в финансовую комиссию. Однопартийцы избрали Тоотса также председателем Тартуского округа Центристской партии.