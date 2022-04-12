В суд передано уголовное дело в отношении члена Нарвского горсобрания, реформиста Сергея Горлача. Вместе с ним на скамью подсудимых может сесть руководительница объединения людей с профзаболеваниями, якобы помогавшая скупать голоса. На их уговоры поддались 17 избирателей, как установило следствие.
Нарвскому политику предъявлено обвинение - и уголовное дело ушло в суд
Расследовавшееся с октября уголовное дело в отношении члена Нарвского горсобрания Сергея Горлача (43) и его предполагаемой подельницы перешло на следующую стадию: Вируская прокуратура предъявила обвинение обоим фигурантам и направила это дело в суд. Криминальное производство вело Бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции, Вируская окружная прокуратура руководила производством.
Согласно подготовленному по итогам расследования обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году в Нарве, оказал влияние на избирателей, чтобы те проголосовали за него. Для этого он вместе с членом правления Нарвского объединения людей с профзаболеваниями Наталией Симоновой (67) организовал поездку для сорока человек из Нарвы в Тойла. Там для ее участников была организована экскурсия с последующими посещением спа и пикником.
За посещение спа и экскурсию заплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт финансировало названное некоммерческое объединение.
"О чем-то таком никто не думал"
Наталия Симонова, согласно собранным доказательствам, перед выездом в Тойла инструктировала участников поездки взять с собой ИД-карты и коды к ним. После экскурсии людей по одному приглашали на заднее сиденье автобуса, где им давали возможность с ноутбука Сергея Горлача проголосовать за него. Так сделали 17 человек, о чем теперь сообщил пресс-представитель прокуратуры Каарел Каллас.
Прочитавший обвинительное заключение Сергей Горлач сказал "Северному побережью", что по-прежнему считает себя невиновным.
- Обвинительный акт содержит некоторое количество неточностей, поэтому будем разбираться на эту тему уже в суде, - прокомментировал Горлач, настроенный на полномасштабный судебный процесс.
Наталия Симонова в коротком комментарии растерянно заметила, что не знает, что и сказать на эту тему. Женщина, однако, заверила, что у нее нет сейчас и не было в октябре ощущения, что она делала что-то неправильно.
Симонова подтвердила, что участниками той поездки в Тойла были люди, собранные ее объединением.
- О чем-то таком никто не думал и ничего такого не ожидал, - только и смогла сказать в свое оправдание немолодая нарвитянка, обвиненная в скупке голосов.
Незаконная сделка, а не предвыборная реклама
Горлач рассказал про Симонову, что знаком с ней поверхностно и якобы не общался с ней после той поездки: "Я с ней познакомился в конце сентября, и наше знакомство так и оборвалось".
Он пояснил, что знакомство с Симоновой и с возглавляемым ею объединением людей с профзаболеваниями состоялось только в рамках его, Горлача, предвыборной кампании. Кандидат в горсобрание вел обычный поиск организаций, обществ, лидеров общественного мнения, которые могли бы оказать избирательную поддержку. "Поэтому я с Наталией познакомился, и на эту тему только мы и общались", - отметил Горлач.
- По оценке прокуратуры, собранные в ходе производства доказательства дают основание оценивать случившееся не как предвыборную рекламу, а явно как действия кандидата с целью нечестно купить себе лучший результат на выборах, - пояснил окружной прокурор Алан Рюйтель, ведущий данное уголовное производство.
Он напомнил, что честные выборы - одна из важнейших ценностей свободного и честного общества, и ее подрыв уменьшает доверие к государству и всем его институтам.
По словам руководителя Бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа, полиция не вмешивается в честную политику, но обязана реагировать в случае возможного правонарушения.
- Нашей целью было провести производство по возможности быстро, чтобы дать как общественности, так и обвиняемому правовую оценку такого поведения. Собранные на данный момент доказательства указывают, что воздействие на избирателей было умышленным, но окончательный ответ сможет дать только суд, - сказал Кюбарсепп.
Неопределенный статус действующего политика
Как уже писало "Северное побережье", нарвский политик, член Партии реформ Сергей Горлач уже полгода находится в положении, не определенном ни для него, ни для горожан. При этом он сохраняет мандат депутата Нарвского горсобрания и участвует в управлении городом.
В Нарвском горсобрании тоже хотят поскорее получить ответ на главный вопрос о виновности или невиновности Горлача. Председатель горсобрания Владимир Жаворонков ранее отмечал: "Юридическая неопределенность продолжает оказывать существенное влияние на процесс выработки и принятия решений в городе".
Реформист Горлач баллотировался в Нарвское горсобрание по списку Катри Райк, после нее он шел вторым в этом списке. Горлач получил 408 голосов и был избран. Спустя пару недель после выборов, а именно 2 ноября, Центральная криминальная полиция задержала его и предъявила подозрение. Криминальное дело завели по статье Пенитенциарного кодекса о воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права.
Сразу после выборов Горлач претендовал на пост председателя Нарвского горсобрания и имел поддержку. Однако от него, вдруг оказавшегося в статусе подозреваемого, сразу отреклась большая часть избирательного союза во главе с Катри Райк, а также их коалиционные партнеры от "Eesti 200". В настоящее время Горлач уже в рядах оппозиции противостоит мэру Райк и ее соратникам.
В Вируском окружном суде еще не назначена дата начала рассмотрения уголовного дела Горлача и Симоновой.