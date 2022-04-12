Нарвскому политику предъявлено обвинение - и уголовное дело ушло в суд

Расследовавшееся с октября уголовное дело в отношении члена Нарвского горсобрания Сергея Горлача (43) и его предполагаемой подельницы перешло на следующую стадию: Вируская прокуратура предъявила обвинение обоим фигурантам и направила это дело в суд. Криминальное производство вело Бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции, Вируская окружная прокуратура руководила производством.

Согласно подготовленному по итогам расследования обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году в Нарве, оказал влияние на избирателей, чтобы те проголосовали за него. Для этого он вместе с членом правления Нарвского объединения людей с профзаболеваниями Наталией Симоновой (67) организовал поездку для сорока человек из Нарвы в Тойла. Там для ее участников была организована экскурсия с последующими посещением спа и пикником.

За посещение спа и экскурсию заплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт финансировало названное некоммерческое объединение.

"О чем-то таком никто не думал"

Наталия Симонова, согласно собранным доказательствам, перед выездом в Тойла инструктировала участников поездки взять с собой ИД-карты и коды к ним. После экскурсии людей по одному приглашали на заднее сиденье автобуса, где им давали возможность с ноутбука Сергея Горлача проголосовать за него. Так сделали 17 человек, о чем теперь сообщил пресс-представитель прокуратуры Каарел Каллас.

Прочитавший обвинительное заключение Сергей Горлач сказал "Северному побережью", что по-прежнему считает себя невиновным.

- Обвинительный акт содержит некоторое количество неточностей, поэтому будем разбираться на эту тему уже в суде, - прокомментировал Горлач, настроенный на полномасштабный судебный процесс.

Наталия Симонова в коротком комментарии растерянно заметила, что не знает, что и сказать на эту тему. Женщина, однако, заверила, что у нее нет сейчас и не было в октябре ощущения, что она делала что-то неправильно.

Симонова подтвердила, что участниками той поездки в Тойла были люди, собранные ее объединением.

- О чем-то таком никто не думал и ничего такого не ожидал, - только и смогла сказать в свое оправдание немолодая нарвитянка, обвиненная в скупке голосов.

Незаконная сделка, а не предвыборная реклама

Горлач рассказал про Симонову, что знаком с ней поверхностно и якобы не общался с ней после той поездки: "Я с ней познакомился в конце сентября, и наше знакомство так и оборвалось".

Он пояснил, что знакомство с Симоновой и с возглавляемым ею объединением людей с профзаболеваниями состоялось только в рамках его, Горлача, предвыборной кампании. Кандидат в горсобрание вел обычный поиск организаций, обществ, лидеров общественного мнения, которые могли бы оказать избирательную поддержку. "Поэтому я с Наталией познакомился, и на эту тему только мы и общались", - отметил Горлач.