Георгиевские ленты и иная российская символика оказались под запретом

Полиция запретит общественные собрания, связанные с празднованием 9 Мая, и использование на них военной символики, чтобы избежать провокаций. Запрещены, к примеру, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и форменная одежда. На первых порах запрет будет введен в Харьюмаа, подобные собрания не разрешены также в Ида-Вирумаа, и при необходимости запрет распространят на всю Эстонию.

Какая символика запрещена в общественном пространстве? Георгиевская лента

Буквы Z и V в качестве отдельных символов, поскольку они используются на военной технике, участвующей в российской агрессии

Советская символика

В некоторых ситуациях - символика Российской Федерации, если ее можно истолковать как знак поддержки действий России (например, если она размещена на машине или используется на народном собрании)

Использование униформы российской и советской армии

Полиция обещает задерживать нарушителей

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер сказал, что 9 мая этого года и впредь почитание памяти погибших во Второй мировой войне должно отличаться от того, что мы наблюдали в предыдущие годы. "Эстонское государство до сих пор толерантно относилось к мероприятиям на 9 мая, но действия России в Украине исключают проведение в Эстонии общественных собраний, на которых выражается поддержка стране-агрессору и демонстрируется военная символика. В этот день полиция усилит свое присутствие на улицах, будем убирать символы, реагировать на нарушения и при необходимости задерживать нарушителей, которые разжигают рознь или ведут себя опасно", - сказал он.

Запрет действует до 10 мая, но при необходимости будет продлен, поскольку демонстрация враждебной символики в общественном пространстве Эстонии неприемлема и в иное время. "Полиция обращает внимание на использование такой символики. На основании зарегистрированных случаев можем сказать, что она используется с целью провокации. Сейчас полицейские беседуют с человеком, который носит символ, и просят убрать его, но с приближением 9 мая мы готовы реагировать на использование враждебной символики более решительно и возбуждать производство по этому факту", - сказал гендиректор PPA.

Идаский префект Тарво Крууп сказал, что в Вирумаа полиции приходилось вмешаться в 49 случаях, когда было замечено использование враждебной символики, возбуждено девять производств. К их числу относится случай на кладбище в деревне Яамакюла Алутагузеской волости, где неизвестное лицо повязало на кресты 151 ленту в цветах российского флага и георгиевской ленты. Остальные производства направлены на установление личности владельцев машин с георгиевской лентой. Остальные случаи связаны с использованием или демонстрацией георгиевских лент или символики с буквой Z. В таких случаях полиция просит владельца убрать символ с машины.

Одни понимают, другие спорят