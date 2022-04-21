Празднование окончания Второй мировой войны нынче пройдет в Ида-Вирумаа иначе, поскольку полиция временно запретила в нашем уезде и в Харьюмаа использование враждебной символики и уже две недели не дает покоя водителям машин с георгиевской лентой в салоне или символизирующей агрессию России в Украине буквой на оконном стекле.
Георгиевские ленты и иная российская символика оказались под запретом
Полиция запретит общественные собрания, связанные с празднованием 9 Мая, и использование на них военной символики, чтобы избежать провокаций. Запрещены, к примеру, флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и форменная одежда. На первых порах запрет будет введен в Харьюмаа, подобные собрания не разрешены также в Ида-Вирумаа, и при необходимости запрет распространят на всю Эстонию.
Какая символика запрещена в общественном пространстве?
- Георгиевская лента
- Буквы Z и V в качестве отдельных символов, поскольку они используются на военной технике, участвующей в российской агрессии
- Советская символика
- В некоторых ситуациях - символика Российской Федерации, если ее можно истолковать как знак поддержки действий России (например, если она размещена на машине или используется на народном собрании)
- Использование униформы российской и советской армии
Полиция обещает задерживать нарушителей
Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер сказал, что 9 мая этого года и впредь почитание памяти погибших во Второй мировой войне должно отличаться от того, что мы наблюдали в предыдущие годы. "Эстонское государство до сих пор толерантно относилось к мероприятиям на 9 мая, но действия России в Украине исключают проведение в Эстонии общественных собраний, на которых выражается поддержка стране-агрессору и демонстрируется военная символика. В этот день полиция усилит свое присутствие на улицах, будем убирать символы, реагировать на нарушения и при необходимости задерживать нарушителей, которые разжигают рознь или ведут себя опасно", - сказал он.
Запрет действует до 10 мая, но при необходимости будет продлен, поскольку демонстрация враждебной символики в общественном пространстве Эстонии неприемлема и в иное время. "Полиция обращает внимание на использование такой символики. На основании зарегистрированных случаев можем сказать, что она используется с целью провокации. Сейчас полицейские беседуют с человеком, который носит символ, и просят убрать его, но с приближением 9 мая мы готовы реагировать на использование враждебной символики более решительно и возбуждать производство по этому факту", - сказал гендиректор PPA.
Идаский префект Тарво Крууп сказал, что в Вирумаа полиции приходилось вмешаться в 49 случаях, когда было замечено использование враждебной символики, возбуждено девять производств. К их числу относится случай на кладбище в деревне Яамакюла Алутагузеской волости, где неизвестное лицо повязало на кресты 151 ленту в цветах российского флага и георгиевской ленты. Остальные производства направлены на установление личности владельцев машин с георгиевской лентой. Остальные случаи связаны с использованием или демонстрацией георгиевских лент или символики с буквой Z. В таких случаях полиция просит владельца убрать символ с машины.
Одни понимают, другие спорят
- Есть люди, которые понимают, и, возможно, повесили его в последний раз. Другие убирают, а потом возвращают на место, третьи поддерживают использование ленты, некоторые приводят исторические аргументы и начинают читать лекцию, - рассказал префект о реакциях людей на просьбу полиции убрать символы.
По словам Круупа, использование данной символики в сложившейся ситуации расценивается как нарушение общественного порядка.
Чтить память и относить цветы к памятникам все же не воспрещается, но использование флагов и лент не разрешено. "Эти собрания и символы - они не имеют ничего общего с почитанием памяти, все это направлено чисто против Эстонской Республики", - сказал префект.
Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль сказал, что ни одного ходатайства о согласовании общественного мероприятия на 9 мая в горуправление пока не подано.
По словам Наэля, горуправа направила городским детсадам и школам меморандум, в котором сказано, что 9 мая дети должны быть заняты учебной работой и не бродить по городу. Также попросили передать родителям, чтобы они не брали с собой детей, если хотят пойти и почтить чью-то память.
Силламяэский активист Олег Култаев, который каждый год организовывал в городе т.н. марш "Бессмертного полка" - шествие в память о советских солдатах, павших во Второй мировой войне, которое в Эстонии связывается с кремлевской пропагандой, - еще до введения запрета решил не устраивать в этом году марш в Силламяэ. "Сейчас это неразумно и небезопасно, и все мало-мальски разумные люди это понимают", - сказал он.
По словам Култаева, он как организатор не смог бы обеспечить безопасность. "Потому что всегда найдется какой-нибудь идиот или провокатор, который может поставить под угрозу безопасность людей. Я понимаю, что нынче у полиции работы в эти дни и так будет выше крыши", - добавил бывший депутат Силламяэского горсобрания Култаев.
Однако запрет символики, связанной с Россией, он не поддерживает. "Любые запреты вызывают негативную реакцию людей, это непонятно и раздражает", - счел Култаев. Он добавил, что в Эстонии высмеивают советскую цензуру, но запрещение символов - такая же цензура.
В начале апреля правительство направило в Рийгикогу проект Министерства юстиции, который расширяет возможности наказания сторонников российской агрессии и ограничения использования ими символов.
Проект запрещает не конкретные символы, а демонстрацию символа, рассматриваемого как враждебный, публично и сознательно с целью поддержки и оправдания преступлений или для запугивания других людей.