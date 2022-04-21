Катри Райк: "Я получала недоверие уже дважды, так что я очень серьезный политик"

- Не политик тот человек, кто недоверие не получал, а я получала недоверие уже дважды, так что я очень серьезный политик, - с ироничной улыбкой высказалась Райк.

По сути высказанных претензий Райк сказала, что работу каждого руководителя можно улучшать. Она согласилась, что сейчас многие постановления Нарвской горуправы утверждаются в так называемом рабочем порядке, а не на очередных заседаниях, как следовало бы. "Но подчеркну, это не значит, что эти решения не обсуждаются", - отметила Райк.

- Я согласна, что работу можно улучшить, но просто сейчас канцелярия горуправы сделала свой рабочий график, горсобрание - свой, и они иногда не сочетаются, - пояснила Райк, почему повседневная работа возглавляемой ею Нарвской горуправы могла показаться оппозиции неорганизованной. - Но я полностью согласна, что это можно улучшить.

И также Райк признала, что Нарвской горуправе приходится трудно с поиском недостающих чиновников. Это происходит в том числе потому, по ее словам, что требования к чиновникам изменились.

Райк высказала надежду, что голосование по заявлению о недоверии состоится как можно скорее - чтобы побыстрее снять эту неопределенность с повестки дня. Решение о созыве заседания должен принять, прежде всего, председатель горсобрания Владимир Жаворонков.

Напомним, заявление о недоверии мэру Нарвы Катри Райк представила 21 апреля оппозиция.