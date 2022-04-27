Эрик Гамзеев: Центристская партия совсем не учится на своих ошибках в Ида-Вирумаа

Центристская партия, с большим преимуществом правившая Нарвой больше 20 лет, на последних местных выборах потерпела явное поражение от избирательного союза Катри Райк. Прежде на местных выборах Центристская партия обычно набирала 60-75 процентов голосов, но на этот раз ей пришлось довольствоваться 31 процентом и серебряной медалью. Внутри центристов раскол, и из десяти прошедших в горсобрание депутатов несколько уже перешли во фракцию Катри Райк.

У Центристской партии больше нет сильных лидеров в Нарве. Член Рийгикогу Михаил Стальнухин остается среди них самым умелым сборщиком голосов, но и его результат на выборах с каждым разом ощутимо меньше. А Тармо Таммисте, почти 20 лет бывший мэром Нарвы и недолго проработавший председателем горсобрания, провалился с треском: набрал 158 голосов и даже не прошел в горсобрание.

У Центристской партии в Нарве нет людей, имеющих авторитет среди горожан, но она все равно рвется к власти. А головной офис Центристской партии с помощью разных комбинаций то и дело толкает на баррикады, взвешивая в числе прочего даже кандидатуру Яана Тоотса на пост мэра Нарвы. Как будто одного героя светской хроники Мартина Репинского и его выходок было мало. Ну не хочет Центристская партия учиться на своих ошибках!

Однако гораздо серьезнее вопрос, с кем Центристская партия намеревается осуществить смену власти в Нарве. В ее рядах, а также в избирательном союзе "Elagu Narva", есть люди, которые однажды, в 2018 году, уже предали Центристскую партию, когда покинули ее под давлением Алексея Воронова, позднее осужденного за коррупционные преступления. Это была вспышка обиды, когда председатель желающей очиститься Центристской партии Юри Ратас выразил мнение, что подозреваемые в коррупции депутаты должны приостановить деятельность в местном собрании.

Поскольку перед местными выборами выяснилось, что собирать голоса для Центристской партии в Нарве по большому счету некому, часть из ушедших вернули в партию или в избирательный список. В числе прочих - и наказанного в уголовном порядке за мошенничество бывшего председателя горсобрания Александра Ефимова. Внутренние конфликты настолько обострились, что бывший руководитель Нарвского округа Центристской партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом посоветовала Тармо Таммисте, которому она, со своих слов, помогла устроиться на работу в Министерство экономики, выпить много валерьянки.

Вдобавок Центристская партия надеется, что теперь к ним примкнут и некоторые обиженные или разочарованные люди из списка Катри Райк. Например, получивший обвинение в подкупе избирателей и ожидающий суда бывший реформист Сергей Горлач, который из-за случившегося лишился ожидаемого поста председателя горсобрания.