Попытки Центристской партии свергнуть находящуюся в должности всего четыре месяца власть города Нарвы показывают, с какой настойчивостью эта партия продолжает действовать в Ида-Вирумаа в ущерб себе и неспособна учиться.
Эрик Гамзеев: Центристская партия совсем не учится на своих ошибках в Ида-Вирумаа
Центристская партия, с большим преимуществом правившая Нарвой больше 20 лет, на последних местных выборах потерпела явное поражение от избирательного союза Катри Райк. Прежде на местных выборах Центристская партия обычно набирала 60-75 процентов голосов, но на этот раз ей пришлось довольствоваться 31 процентом и серебряной медалью. Внутри центристов раскол, и из десяти прошедших в горсобрание депутатов несколько уже перешли во фракцию Катри Райк.
У Центристской партии больше нет сильных лидеров в Нарве. Член Рийгикогу Михаил Стальнухин остается среди них самым умелым сборщиком голосов, но и его результат на выборах с каждым разом ощутимо меньше. А Тармо Таммисте, почти 20 лет бывший мэром Нарвы и недолго проработавший председателем горсобрания, провалился с треском: набрал 158 голосов и даже не прошел в горсобрание.
У Центристской партии в Нарве нет людей, имеющих авторитет среди горожан, но она все равно рвется к власти. А головной офис Центристской партии с помощью разных комбинаций то и дело толкает на баррикады, взвешивая в числе прочего даже кандидатуру Яана Тоотса на пост мэра Нарвы. Как будто одного героя светской хроники Мартина Репинского и его выходок было мало. Ну не хочет Центристская партия учиться на своих ошибках!
Однако гораздо серьезнее вопрос, с кем Центристская партия намеревается осуществить смену власти в Нарве. В ее рядах, а также в избирательном союзе "Elagu Narva", есть люди, которые однажды, в 2018 году, уже предали Центристскую партию, когда покинули ее под давлением Алексея Воронова, позднее осужденного за коррупционные преступления. Это была вспышка обиды, когда председатель желающей очиститься Центристской партии Юри Ратас выразил мнение, что подозреваемые в коррупции депутаты должны приостановить деятельность в местном собрании.
Поскольку перед местными выборами выяснилось, что собирать голоса для Центристской партии в Нарве по большому счету некому, часть из ушедших вернули в партию или в избирательный список. В числе прочих - и наказанного в уголовном порядке за мошенничество бывшего председателя горсобрания Александра Ефимова. Внутренние конфликты настолько обострились, что бывший руководитель Нарвского округа Центристской партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом посоветовала Тармо Таммисте, которому она, со своих слов, помогла устроиться на работу в Министерство экономики, выпить много валерьянки.
Вдобавок Центристская партия надеется, что теперь к ним примкнут и некоторые обиженные или разочарованные люди из списка Катри Райк. Например, получивший обвинение в подкупе избирателей и ожидающий суда бывший реформист Сергей Горлач, который из-за случившегося лишился ожидаемого поста председателя горсобрания.
Неправильно было бы считать, что горуправа Катри Райк незаменимая или идеальная, а все решения верные. Но очевидно, что управление Нарвой нуждалось в изменениях. Также нет сомнений, что ожидания от Катри Райк были очень велики. Если ощутимые результаты быстро не появляются, избиратели испытывают разочарование, а оппозиция жаждет перейти в атаку.
"Со стороны Центристской партии цинично требовать в Нарве за четыре месяца результатов в том, что ей самой было не по зубам 20 лет".
Эрик Гамзеев
Но Центристская партия сама находилась у власти в Нарве 20 лет. Результат? Уровень зарплат - один из самых низких в стране, безработица и отток населения - одни из самых высоких. Стоит дать другим шанс и время хотя бы попробовать управлять городом по-другому. Цинично требовать за четыре месяца результатов в том, что самим было не по зубам 20 лет. Одна только реорганизация прежней системы власти займет время. Этот процесс, несомненно, многим не нравится, и палки в колеса ставятся беспрерывно… Одновременно приходится заниматься несколькими кризисами, которых раньше не было, будь то рост цен на энергоносители и прочие товары или прием военных беженцев.
В настоящее время важно также то, что в этом кругу нарвских политиков, которые сейчас хотят сменить власть в городе, лишь единицы публично и четко осудили агрессию России в Украине. Эти политики боятся, что в пограничном городе, где благодаря антеннам до сих пор свободно показываются все кремлевские пропагандистские каналы, оправдывающие действия путинского режима, они лишатся своих избирателей, если открыто поддержат Украину.
Если возглавляемая Юри Ратасом Центристская партия хочет руками этих людей свергнуть нынешнюю власть в Нарве, и без того чувствительном регионе с точки зрения безопасности, то бумерангом ей прилетит сокрушительный удар по популярности в остальной Эстонии. Рейтинг Центристской партии в последние месяцы и так падает. Организация властного переворота в Нарве еще сильнее снизит его менее чем за год до выборов в Рийгикогу. Влияние было бы таким же, как перед предыдущими парламентскими выборами, когда Центристская партия вцепилась в своего министра образования Майлис Репс, упрямо защищавшую свои взгляды по вопросу Кохтла-Ярвеской гимназии.
Центристская партия могла бы победить в Нарве, если бы смогла показать себя нынешней городской власти добрым помощником, а не выжидающим своего шанса врагом со злобным сверлящим взглядом. Да, Центристская партия не у власти в Нарве, но делит власть в стране, и в нынешние сложные времена следовало бы оказывать властям Нарвы всевозможную поддержку, не рассуждая о том, реет ли там сейчас зеленый флаг с листом клевера. Это было бы поведение великодушных государственных мужей, помогло бы Нарве и всей Эстонии и рано или поздно принесло бы Центристской партии достойное вознаграждение. Это же относится и ко всем остальным партиям.