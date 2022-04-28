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Министр внутренних дел отметил вклад тойласких добровольных спасателей на море

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Министр внутренних дел отметил вклад тойласких добровольных спасателей на море
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Тойлаские добровольные спасатели на море не только обеспечивают безопасность, но и снимаются в кино, если нужно. Фотография сделана летом 2020 года, когда в Тойласком порту снимали финальную сцену международного фильма "Erik Kivisüda" ("Эрик Каменное Сердце").
Тойлаские добровольные спасатели на море не только обеспечивают безопасность, но и снимаются в кино, если нужно. Фотография сделана летом 2020 года, когда в Тойласком порту снимали финальную сцену международного фильма "Erik Kivisüda" ("Эрик Каменное Сердце"). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Удостоенное в этом году почетного звания "Добровольное общество спасения на море" НКО "Toila Merepääste" помогает терпящим бедствие на море и участвует в различных мероприятиях, привлекая людей в порт. В эту субботу интересующихся ждет морская прогулка на новом катере.

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил тойласких добровольных спасателей на море за выдающийся вклад в безопасность населения. При содействии общины общество спасения на море недавно купило в Англии новый спасательный катер, который проведет первый полный год в прибрежных водах Тойла и сделает работу волонтеров еще заметнее для общины.

Ближайшая возможность увидеть новый спасательный катер и другую технику и снаряжение волонтеров появится уже в эту субботу, когда проводится Всеэстонский день открытых рыбных портов. "Для прогулки по морю можно будет купить на месте ваучер и тем самым поддержать как мероприятие, так и службу спасения на море. Также покажем интересующимся в акватории первичные упражнения по спасению - например, как выглядит спасение с поверхности воды", - рассказал член правления НКО "Toila Merepääste" Андрес Аадумяэ.

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