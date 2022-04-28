Министр внутренних дел отметил вклад тойласких добровольных спасателей на море

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил тойласких добровольных спасателей на море за выдающийся вклад в безопасность населения. При содействии общины общество спасения на море недавно купило в Англии новый спасательный катер , который проведет первый полный год в прибрежных водах Тойла и сделает работу волонтеров еще заметнее для общины.

Ближайшая возможность увидеть новый спасательный катер и другую технику и снаряжение волонтеров появится уже в эту субботу, когда проводится Всеэстонский день открытых рыбных портов. "Для прогулки по морю можно будет купить на месте ваучер и тем самым поддержать как мероприятие, так и службу спасения на море. Также покажем интересующимся в акватории первичные упражнения по спасению - например, как выглядит спасение с поверхности воды", - рассказал член правления НКО "Toila Merepääste" Андрес Аадумяэ.