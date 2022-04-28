Удостоенное в этом году почетного звания "Добровольное общество спасения на море" НКО "Toila Merepääste" помогает терпящим бедствие на море и участвует в различных мероприятиях, привлекая людей в порт. В эту субботу интересующихся ждет морская прогулка на новом катере.
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Министр внутренних дел отметил вклад тойласких добровольных спасателей на море
Министр внутренних дел отметил вклад тойласких добровольных спасателей на море
Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил тойласких добровольных спасателей на море за выдающийся вклад в безопасность населения. При содействии общины общество спасения на море недавно купило в Англии новый спасательный катер, который проведет первый полный год в прибрежных водах Тойла и сделает работу волонтеров еще заметнее для общины.
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