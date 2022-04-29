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Янек Пахка вступил в партию "Эстония 200"

Северное побережье
Янек Пахка вступил в партию "Эстония 200"
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Янек Пахка заключил соглашение о сотрудничестве своего избирательного союза с руководителем партии "Эстония 200" Кристиной Каллас еще в октябре 2020 года.
Янек Пахка заключил соглашение о сотрудничестве своего избирательного союза с руководителем партии "Эстония 200" Кристиной Каллас еще в октябре 2020 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лидер оппозиционного избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" в Кохтла-Ярвеском горсобрании Янек Пахка вступил в партию "Eesti 200" ("Эстония 200"), сразу же возглавил Ида-Вирумааский округ партии и намерен баллотироваться в Рийгикогу.

Пахка, являющийся также председателем ревизионной комиссии горсобрания, объяснил вступление в партию тем, что для него как идавирусца "Эстония 200" - единственная партия, которая смотрит в будущее.

Избирательный союз Пахка и председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас заключили соглашение о сотрудничестве еще в 2020 году, пообещав сотрудничать на местных выборах в Кохтла-Ярве.

В Ида-Вирумааском округе у партии "Эстония 200" 63 члена.

- Правительству, за спиной которого нет Ида-Вирумаа, крайне сложно и тяжело, потому что в спину постоянно дышат недовольством. Чем недовольнее Ида-Вирумаа, тем больше внимания государство должно уделять региону. "Эстония 200" намерена это сделать, - отметил Пахка.

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