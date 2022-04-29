Янек Пахка вступил в партию "Эстония 200"

Пахка, являющийся также председателем ревизионной комиссии горсобрания, объяснил вступление в партию тем, что для него как идавирусца "Эстония 200" - единственная партия, которая смотрит в будущее.

Избирательный союз Пахка и председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас заключили соглашение о сотрудничестве еще в 2020 году, пообещав сотрудничать на местных выборах в Кохтла-Ярве.

В Ида-Вирумааском округе у партии "Эстония 200" 63 члена.