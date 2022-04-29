Лидер оппозиционного избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" в Кохтла-Ярвеском горсобрании Янек Пахка вступил в партию "Eesti 200" ("Эстония 200"), сразу же возглавил Ида-Вирумааский округ партии и намерен баллотироваться в Рийгикогу.
Янек Пахка вступил в партию "Эстония 200"
Янек Пахка вступил в партию "Эстония 200"
Пахка, являющийся также председателем ревизионной комиссии горсобрания, объяснил вступление в партию тем, что для него как идавирусца "Эстония 200" - единственная партия, которая смотрит в будущее.
Избирательный союз Пахка и председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас заключили соглашение о сотрудничестве еще в 2020 году, пообещав сотрудничать на местных выборах в Кохтла-Ярве.
В Ида-Вирумааском округе у партии "Эстония 200" 63 члена.
- Правительству, за спиной которого нет Ида-Вирумаа, крайне сложно и тяжело, потому что в спину постоянно дышат недовольством. Чем недовольнее Ида-Вирумаа, тем больше внимания государство должно уделять региону. "Эстония 200" намерена это сделать, - отметил Пахка.
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