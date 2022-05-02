Президент Эстонии Алар Карис проведет 5 мая, в четверг, открытую встречу с жителями приграничного города.
Президент Эстонии приглашает нарвитян поговорить по душам
Встреча с президентом пройдет в большой аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета, начало в 17.00.
Заранее заявленная тема общения - "Большая Нарва и маленький мир", на практике речь пойдет о всем, что волнует нарвитян. Будет обеспечен перевод на русский язык.
В субботу, 7 мая, утром президент Карис совершит речную прогулку между Нарвой и Нарва-Йыэсуу на речном трамвае "Caroline". Для "Caroline" это станет обкаткой перед началом нового рабочего сезона, а для президента - более близким знакомством с пограничной рекой и ее берегами. Экскурсионным гидом для Алара Кариса выступит мэр Нарвы Катри Райк.
Ровно в полдень 7 мая президент Карис примет участие в открытии нарвской части фестиваля "Tallinn - Narva Music Week". Как планируется, церемония пройдет на улице перед Нарвским театральным центром "Vaba Lava" и будет доступна для всех желающих.