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Президент Эстонии приглашает нарвитян поговорить по душам

«Северное побережье»
Президент Эстонии приглашает нарвитян поговорить по душам
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Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Президент Эстонии Алар Карис проведет 5 мая, в четверг, открытую встречу с жителями приграничного города.

Встреча с президентом пройдет в большой аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета, начало в 17.00.

Заранее заявленная тема общения - "Большая Нарва и маленький мир", на практике речь пойдет о всем, что волнует нарвитян. Будет обеспечен перевод на русский язык.

В субботу, 7 мая, утром президент Карис совершит речную прогулку между Нарвой и Нарва-Йыэсуу на речном трамвае "Caroline". Для "Caroline" это станет обкаткой перед началом нового рабочего сезона, а для президента - более близким знакомством с пограничной рекой и ее берегами. Экскурсионным гидом для Алара Кариса выступит мэр Нарвы Катри Райк.

Ровно в полдень 7 мая президент Карис примет участие в открытии нарвской части фестиваля "Tallinn - Narva Music Week". Как планируется, церемония пройдет на улице перед Нарвским театральным центром "Vaba Lava" и будет доступна для всех желающих.

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