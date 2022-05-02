Президент Эстонии приглашает нарвитян поговорить по душам

Встреча с президентом пройдет в большой аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета, начало в 17.00.

Заранее заявленная тема общения - "Большая Нарва и маленький мир", на практике речь пойдет о всем, что волнует нарвитян. Будет обеспечен перевод на русский язык.

В субботу, 7 мая, утром президент Карис совершит речную прогулку между Нарвой и Нарва-Йыэсуу на речном трамвае "Caroline". Для "Caroline" это станет обкаткой перед началом нового рабочего сезона, а для президента - более близким знакомством с пограничной рекой и ее берегами. Экскурсионным гидом для Алара Кариса выступит мэр Нарвы Катри Райк.