Международный фестиваль музыки и городской культуры "Tallinn Music Week" (TMW) стартует в среду, 4 мая. С 4 по 6 мая он пройдет в Таллинне и с 7 по 8 мая в Нарве. Совместным мероприятием, проходящим в Таллинне и Нарве, отмечается единение и сотрудничество.
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Таллинн и Нарву на этой неделе объединит фестиваль "Tallinn Music Week"
Около 200 артистов со всего мира выступят на фестивале TMW, самыми известными из которых станут "Floating Points" и "Tirzah" из Англии, выступающие на Кренгольме в Нарве.
Еще около 700 представителей международной музыкальной индустрии примут участие в конференции TMW в "Nordic Hotel Forum" в Таллинне и в нарвском мультимедийном центре "OBJEKT". Самыми именитыми участниками конференции станут основатель и владелец "Bella Union" Саймон Рэймонд, бритпоп-публицист и гуру пиара Джейн Сэвидж, композитор кинофильма "Матрица" Джонни Климек.
Городской фестиваль TMW познакомит с двумя городами через искусство и публичные дискуссии, молодежную и детскую программу, городские сцены и экскурсии.
- Мы организуем фестиваль и в Таллинне, и в Нарве, чтобы поддержать единство Эстонии и солидарность европейского музыкального сообщества, - комментирует руководитель TMW Хелен Сильдна. - Вся Европа так же сильна, как и любой из наших приграничных городов. Сплоченно мы тоже можем поддержать Украину. Музыка объединяет, и мы завершим фестиваль вместе с сотнями гостей из Европы - на Кренгольме, что символично и с точки зрения расположения, и с надеждой на то, что культура вдохнет в этот огромный промышленный комплекс новую жизнь. В воскресенье мы отмечаем День матери в нарвском общинном саду. Вместе мы создаем новые традиции, - сказала Сильдна.
Обзор фестивальной недели TMW
Понедельник, 2 мая: С этого дня и до конца недели в фойе отеля "Nordic Hotel Forum" работает информационный пункт TMW, где можно обменять фестивальные билеты и купленные заранее PRO-абонементы на браслеты. Дополнительная практическая информация ЗДЕСЬ.
Среда, 4 мая, Таллинн: TMW начинается в 16:00 с беседы на тему: "Культура не дает нам сломаться" в музыкальном магазине-баре "Terminal". В обсуждении примут участие мэр Нарвы Катри Райк, заместитель мэра Таллинна Каарел Оя, вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Министерства культуры Пирет Хартманн и музыканты, выступающие на фестивале. Беседу можно посмотреть в прямом эфире на сайте Postimees.
За вступительной дискуссией последует разговор на тему "О климате, о кризисе и о мечтах" в сотрудничестве с Эстонским молодежным движением за психическое здоровье и отделом по работе с молодежью Таллиннского департамента образования, а также дискуссия, курируемая молодежной командой "Tartu 2024 Extended", о том, что нужно сделать, чтобы культурная жизнь процветала и за пределами столицы. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.
Детский мини-фестиваль в "Vivistop", "Теллискиви TMW Kids x VIVITA" стартует в 17:00 веселыми музыкальными мастер-классами и концертами будущих звезд. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.
Четверг, 5 мая, Таллинн: украинская поп-звезда Иван Дорн бесплатным концертом откроет музыкальный фестиваль TMW в четверг в 16:00 в Таллинне на площади Творческого городка Теллискиви.
Всего в четверг пройдет восемь кураторских вечеров TMW: от Теллискиви до Старого города. Произведение шведского композитора Марии В. Хорн в исполнении автора и Академического женского хора Таллиннского технического университета прозвучит в церкви Святой Екатерины. В столичном "Vaba Lava" выступят артисты африканского происхождения и звезды Вильяндиского фестиваля народной музыки. Вечером в "Erinevate Tubade Klubi" музыкальное наследие финно-угорских народов и удивительная музыка будущего в "Uus Laine". В джаз-клубе "Philly Joe’s" проходит джазовый марафон, а в "Fotografiska" будет представлен шоукейс "Warner Music Live". Блэк-бокс "F-Hoone" и "Sveta Baar" наполнится инди, роком и электроникой со всей Европы. Программа "Vaba Lava" - "Africa NOW!" будет транслироваться в эфире "Raadio 2".
С 17.00 до 20.00 в рамках "Таллиннского четверга" пройдет вечер галерей (которые будут работать допоздна), курируемый Эстонским центром развития современного искусства (EKKAK). В нем примут участие шесть художественных галерей, будут организованы выставочные туры и встречи с галеристами и художниками. Более подробная информация ЗДЕСЬ.
Пятница, 6 мая, Таллинн: Конференция TMW, посвященная музыкальной индустрии, начнется в пятницу в 10:00 в зале "Sirius" в "Nordic Hotel Forum" со вступительной речи министра культуры Тийта Терика.
Роль музыки и культуры как защитников благополучия общества будет обсуждаться на открывающей панели. Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн представит дискуссию о музыке и кризисе беженцев. Среди ведущих докладчиков конференции Саймон Рэймонд, основатель звукозаписывающей компании Bella Union, Джейн Сэвидж, брит-поп-публицист и пиар-гений, и Джонни Климек, один из самых востребованных голливудских кинокомпозиторов.
Музыкальная программа пятницы включает целых 13 концертов и клубных вечеров. Эстонские и финские инди-легенды "Röövel Ööbik" и "22-Pistepirkko" встретятся вечером в клубе "D3" на сцене "Naapurivisa". В церкви Святой Екатерины Эстонский союз хоров представит программу произведений Марта Саара и Вельо Тормиса, а Тартуский дом музыкального и видео-продакшна "Ö Studio" проведет вечер-презентацию на "Tartu 2024" в "Uus Laine". Самые яркие артисты Эстонии и Южной Африки выступят в рамках программы "PopSpot" в столичной "Vaba Lava": от nublu до Moozlie. В "Erinevate Tubade Klubi" пройдет вечер "Made in Canada", а в "F-hoone" будет представлена программа латвийского фестиваля искусства и музыки "Skaņu Mežs". В "Telliskivi Roheline Saal" фестиваль "Võnge" представляет самых известных эстонских поп-исполнителей, а фольк-группа "OOPUS" в "Fotografiska" соберет ярчайших представителей стиля фолктроника из Эстонии и из-за рубежа. В клубе "Von Krahl" выступают метал-группы, на вечеринке "World Clinic" в "Kivi Paber Käärid" прозвучит рок и панк, в "Sveta Bar" на "Dark Disco" - дарк-дэнс биты, а в "HALL" - техно-подборки как от резидентов клуба, так и от известного итальянского продюсера "Neel". "Raadio 2" транслирует концерты сцены "PopSpot".
Суббота, 7 мая, Нарва: Центром фестиваля в Нарве станет театральный центр "Vaba Lava", где со среды по воскресенье работает информационный пункт TMW.
Президент Эстонской Республики Алар Карис и мэр Нарвы Катри Райк откроют нарвскую часть программы TMW в субботу в 12.00 перед "Vaba Lava". Принять участие в открытии могут все желающие.
День продолжится конференцией в мультимедийном центре "OBJEKT" и в "Vaba Lava". Среди прочего состоятся дискуссия "Русскоязычное медиапространство Эстонии - кто должен его развивать?" и презентация нового номера нарвского молодежного журнала "Narvamus". В сотрудничестве с "Music Estonia", творческим кластером Ида-Вирумаа и TMW пройдут встречи с представителями музыкальной индустрии Ида-Вирумаа.
Перед "Vaba Lava" весь день будет работать столичная ярмарка пластинок. Во время дневных концертов на городских сценах от променада до скейт-парка выступают любимые артисты: от дуэта Мартена Кунингаса и Роберта Линна до нарвского рэпера Propazha и школьной группы из Кохтла-Ярве DB4. В городском пространстве открыты звуковые и световые инсталляции "На границе" и "Пограничный свет" студентов EKA и художников NART, проходят экскурсии по Кренгольму, бывшему заводу "Балтиец", бывшему мебельному комбинату "Нарова" и речные прогулки на судне "Caroline". Дополнительная информация ЗДЕСЬ.
Нарвскую вечернюю музыкальную программу откроет произведение Арво Пярта "Da pacem Domine" в исполнении Камерного хора Эстонской филармонии под управлением Тыну Кальюсте в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе. "Северное побережье" подробно писало об этом ЗДЕСЬ.
На главной сцене TMW в Кренгольмской мануфактуре выступят самые известные артисты фестиваля: продюсер электронной музыки "Floating Points" и исполнительница минимал-r'n'b "Tirzah" из Англии. В театральном центре "Vaba Lava" выступит среди прочих рэпер "Gameboy Tetris" со своими друзьями. Уку Сувисте, Алика Милова и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением Анатолия Щуры выступят на сцене ДК "Ругодив". Премьера произведения "Themes For Great Cities: Tallinn & Narva" состоится в Нарвской арт-резиденции. Публике также предоставляется исключительная возможность насладиться живой музыкой в офисе Кренгольма или в рабочих помещениях "Narva Gate". Вся музыкальная программа TMW завершится в арт-клубе "Ro-Ro" на афтепати, курируемом фестивалем "Mägede Hääl".
В ночь с субботы на воскресенье, после основной программы на главной сцене "Station Narva" на Кренгольме, ночной поезд доставит гостей фестиваля из Нарвы в Таллинн.
Воскресенье, 8 мая, Нарва: этот заключительный день фестиваля начинается в 10 утра с завтрака по-нарвски в центре "VitaTiim", продолжается в полдень обедом за длинным столом в саду Центра свободного творчества и концертом ко Дню матери от "Curly Strings", а также совместной посадкой растений в парке EV100.
Полезные ссылки для гостей фестиваля:
Фестиваль TMW поддерживают города Таллинн и Нарва, Государственная канцелярия, Министерство культуры, Капитал культуры, "Nordic Hotel Forum" и "Visit Estonia".
Международная деятельность TMW, целью которой является представить Эстонию как привлекательное направление для тех, кто интересуется музыкой и культурой, также поддерживается Европейским фондом регионального развития.
Партнером по многообразию выступает телекоммуникационная компания "Telia Eesti". Партнеры - Творческий городок "Telliskivi", "Viru Keskus", "Go Travel", Туристический кластер Ида-Вирумаа, "Tallink", "Go Hotel", "Meresuu" и Британский совет.
Медиа-партнеры TMW - газета "Postimees", телевидение "Kanal 2", газеты "Põhjarannik" и "Северное побережье", радиостанции "Raadio 2" и "Радио 4".