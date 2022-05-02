НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Таллинн и Нарву на этой неделе объединит фестиваль "Tallinn Music Week"

Около 200 артистов со всего мира выступят на фестивале TMW, самыми известными из которых станут "Floating Points" и "Tirzah" из Англии, выступающие на Кренгольме в Нарве.

Еще около 700 представителей международной музыкальной индустрии примут участие в конференции TMW в "Nordic Hotel Forum" в Таллинне и в нарвском мультимедийном центре "OBJEKT". Самыми именитыми участниками конференции станут основатель и владелец "Bella Union" Саймон Рэймонд, бритпоп-публицист и гуру пиара Джейн Сэвидж, композитор кинофильма "Матрица" Джонни Климек.

Городской фестиваль TMW познакомит с двумя городами через искусство и публичные дискуссии, молодежную и детскую программу, городские сцены и экскурсии.

- Мы организуем фестиваль и в Таллинне, и в Нарве, чтобы поддержать единство Эстонии и солидарность европейского музыкального сообщества, - комментирует руководитель TMW Хелен Сильдна. - Вся Европа так же сильна, как и любой из наших приграничных городов. Сплоченно мы тоже можем поддержать Украину. Музыка объединяет, и мы завершим фестиваль вместе с сотнями гостей из Европы - на Кренгольме, что символично и с точки зрения расположения, и с надеждой на то, что культура вдохнет в этот огромный промышленный комплекс новую жизнь. В воскресенье мы отмечаем День матери в нарвском общинном саду. Вместе мы создаем новые традиции, - сказала Сильдна.

Хелен Сильдна. Фото: Tallinn Music Week

Обзор фестивальной недели TMW

Понедельник, 2 мая: С этого дня и до конца недели в фойе отеля "Nordic Hotel Forum" работает информационный пункт TMW, где можно обменять фестивальные билеты и купленные заранее PRO-абонементы на браслеты. Дополнительная практическая информация ЗДЕСЬ.

Среда, 4 мая, Таллинн: TMW начинается в 16:00 с беседы на тему: "Культура не дает нам сломаться" в музыкальном магазине-баре "Terminal". В обсуждении примут участие мэр Нарвы Катри Райк, заместитель мэра Таллинна Каарел Оя, вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Министерства культуры Пирет Хартманн и музыканты, выступающие на фестивале. Беседу можно посмотреть в прямом эфире на сайте Postimees.

За вступительной дискуссией последует разговор на тему "О климате, о кризисе и о мечтах" в сотрудничестве с Эстонским молодежным движением за психическое здоровье и отделом по работе с молодежью Таллиннского департамента образования, а также дискуссия, курируемая молодежной командой "Tartu 2024 Extended", о том, что нужно сделать, чтобы культурная жизнь процветала и за пределами столицы. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Детский мини-фестиваль в "Vivistop", "Теллискиви TMW Kids x VIVITA" стартует в 17:00 веселыми музыкальными мастер-классами и концертами будущих звезд. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Четверг, 5 мая, Таллинн: украинская поп-звезда Иван Дорн бесплатным концертом откроет музыкальный фестиваль TMW в четверг в 16:00 в Таллинне на площади Творческого городка Теллискиви.