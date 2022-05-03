В воскресенье на разрезе "Aidu" во второй раз прошли соревнования по hard enduro, или экстремальному мотокроссу. Организаторы извлекли уроки из ошибок: для более сильных классов трасса была достаточно трудной, а гонщики послабее смогли получить удовольствие от вождения.
На экстремальном мотокроссе в Айду добраться до финиша - уже успех
На соревнованиях, организованных по инициативе Тойлаского автомотоклуба, трассу в этом году удлинили, чтобы добавить удовольствия от вождения и дать возможность перевести дух. В то же время в золотом и серебряном классах сохранились трудные препятствия. Но дисциплина развивается, и многие тяжелые и крутые подъемы в гору, которые в прошлом году большинству не покорились, на этот раз давались легче.
- В прошлом году некоторые препятствия действительно были слишком тяжелыми для мотоциклов и гонщиков послабее, и многие не доехали до финиша. Кажется, что на этот раз удалось лучше, - сказал местный мастер трассы Рауно Волдек.
На соревнованиях в Айду победа в самом высоком классе досталась соседям. Первое место завоевал финн, второе - латыш. Однако в серебряном классе победу одержал Рауно Волдек.
- Победа далась нелегко. К счастью, благодаря участию накануне в гонке off-road в Саку я стартовал в первом ряду, и поначалу ход был отличный, - рассказал Волдек. После этого, правда, наступило несколько тяжелых моментов, но под конец ему удалось оставить конкурента позади и удержать лидерство до конца.
- Трасса на этот раз была неожиданно быстрой, так что к концу второго круга финишная команда еще была не совсем готова, но ничего, в следующем году постараемся сделать лучше, - сказал Волдек.