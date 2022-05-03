На экстремальном мотокроссе в Айду добраться до финиша - уже успех

На соревнованиях, организованных по инициативе Тойлаского автомотоклуба, трассу в этом году удлинили, чтобы добавить удовольствия от вождения и дать возможность перевести дух. В то же время в золотом и серебряном классах сохранились трудные препятствия. Но дисциплина развивается, и многие тяжелые и крутые подъемы в гору, которые в прошлом году большинству не покорились, на этот раз давались легче.

- В прошлом году некоторые препятствия действительно были слишком тяжелыми для мотоциклов и гонщиков послабее, и многие не доехали до финиша. Кажется, что на этот раз удалось лучше, - сказал местный мастер трассы Рауно Волдек.

На соревнованиях в Айду победа в самом высоком классе досталась соседям. Первое место завоевал финн, второе - латыш. Однако в серебряном классе победу одержал Рауно Волдек.

- Победа далась нелегко. К счастью, благодаря участию накануне в гонке off-road в Саку я стартовал в первом ряду, и поначалу ход был отличный, - рассказал Волдек. После этого, правда, наступило несколько тяжелых моментов, но под конец ему удалось оставить конкурента позади и удержать лидерство до конца.