Фонд "KredEx" проведет в Нарве свой инфодень для представителей квартирных товариществ.
Фонд "KredEx" приедет на встречу с нарвскими квартирными товариществами
Инфодень, а по форме инфочас "KredEx" пройдет 11 мая с 17.30 до 19.00. Место проведения - Нарвский дом народов (ул.Креэнхольми, 25).
Речь на мероприятии пойдет об услугах "KredEx", условиях получения поддержки из фонда, необходимых документах и сроках подачи. В частности, о возможной помощи при реновациях квартирных домов.
Участие в инфодне бесплатное, но требуется предварительная интернет-регистрация ЗДЕСЬ.
Одной из задач фонда "KredEx", учрежденного Министерством экономики и коммуникаций в 2001 году, является поддержка квартирных товариществ и частных лиц при приобретении ими энергетически эффективного жилья или повышении энергоэффективности имеющихся домов. Со стороны фонда предлагаются как прямые пособия, так и залоги с государственной гарантией при кредитовании.
В течение 2022 года "KredEx" объединяется с Фондом развития предпринимательства (EAS) в единую организацию - Фонд предпринимательства и инноваций.
"Северное побережье" в конце 2021 года рассказывало, почему мало домов в Ида-Вирумаа пользуются предложениями "KredEx". "Честно говоря, это оказалось так муторно", - делился опытом председатель одного квартирного товарищества в Кохтла-Ярве. Прочитать газетную статью можно ЗДЕСЬ.