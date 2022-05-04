Фонд "KredEx" приедет на встречу с нарвскими квартирными товариществами

Инфодень, а по форме инфочас "KredEx" пройдет 11 мая с 17.30 до 19.00. Место проведения - Нарвский дом народов (ул.Креэнхольми, 25).

Речь на мероприятии пойдет об услугах "KredEx", условиях получения поддержки из фонда, необходимых документах и сроках подачи. В частности, о возможной помощи при реновациях квартирных домов.

Участие в инфодне бесплатное, но требуется предварительная интернет-регистрация ЗДЕСЬ.

Одной из задач фонда "KredEx", учрежденного Министерством экономики и коммуникаций в 2001 году, является поддержка квартирных товариществ и частных лиц при приобретении ими энергетически эффективного жилья или повышении энергоэффективности имеющихся домов. Со стороны фонда предлагаются как прямые пособия, так и залоги с государственной гарантией при кредитовании.

В течение 2022 года "KredEx" объединяется с Фондом развития предпринимательства (EAS) в единую организацию - Фонд предпринимательства и инноваций.