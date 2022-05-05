Нарвская муниципальная школа для взрослых в 2022/23 учебном году продолжит свою работу без изменений, о чем официально заявила городская власть.
Реорганизация Нарвской школы для взрослых перенесена на год
По сообщению Нарвской горуправы, в апреле 2022 года Министерство образования и науки Эстонии предложило Нарве перенести реализацию условий соглашения о нестационарном школьно-гимназическом обучении на 2023 год. Благодаря этому, в предстоящем учебном году Ида-Вирумааский центр профессионального образования и Нарвская школа для взрослых пока еще точно смогут продолжить свою работу как прежде.
Согласно новой договоренности, в 2023 году Нарвская горуправа в сотрудничестве с Министерством образования и науки подготовит план действий по организации нестационарного школьно-гимназического обучения в Нарве.
Нарвская муниципальная школа для взрослых предлагает возможности обучаться тем горожанам, кто по тем или иным причинам не смогли в юном возрасте получить основного или гимназического образования.
В 2020 году Нарвa и Министерство образования и науки заключили соглашение о реорганизации городских общеобразовательных школ и создании Нарвских государственных гимназий, согласно которому, нестационарное обучение, проводимое в основном в Нарвской школе для взрослых, в будущем должно быть организовано в Ида-Вирумааском центре профессионального образования (о подробностях можно прочитать в архивной статье ЗДЕСЬ). Детали реализации этого соглашения стороны договорились обсудить позднее - но нынче это дело снова отложили на потом.