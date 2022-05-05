Реорганизация Нарвской школы для взрослых перенесена на год

По сообщению Нарвской горуправы, в апреле 2022 года Министерство образования и науки Эстонии предложило Нарве перенести реализацию условий соглашения о нестационарном школьно-гимназическом обучении на 2023 год. Благодаря этому, в предстоящем учебном году Ида-Вирумааский центр профессионального образования и Нарвская школа для взрослых пока еще точно смогут продолжить свою работу как прежде.

Согласно новой договоренности, в 2023 году Нарвская горуправа в сотрудничестве с Министерством образования и науки подготовит план действий по организации нестационарного школьно-гимназического обучения в Нарве.

Нарвская муниципальная школа для взрослых предлагает возможности обучаться тем горожанам, кто по тем или иным причинам не смогли в юном возрасте получить основного или гимназического образования.