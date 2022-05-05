Алар Карис свой большой визит в Ида-Вирумаа начал с кивиылиской школы

Как сообщили в отделе коммуникации президентской канцелярии, в четверг глава государства дает урок обществоведения в 1-й средней школе Кивиыли, а в пятницу - в гимназии Силламяэ.

В Пуртсе глава государства ознакомится с местной фанерной мастерской, мастерской по металлу и пивоварней, а также посадит дерево в Парке скорби по жертвам зла.

В Ийзаку президент Карис посетит семейные предприятия "Lammas ja Roos" и "Alutaguse juust".

В Кохтла-Ярве глава государства побывает на одном из крупнейших предприятий Эстонии по производству майонеза "Polven Foods".

В четверг вечером глава государства встретится в Нарвском колледже Тартуского университета с горожанами, и в качестве заглавия встречи он выбрал - "Большая Нарва и маленький мир". Обсуждение с синхронным переводом на русский язык будет транслироваться на странице города Нарва в Фейсбуке.

Президент Карис также посетит Алутагузескую дружину Кайтселийта.