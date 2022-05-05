Президент Эстонии Алар Карис гостит в Ида-Вирумаа с четверга, 5 мая. В очень насыщенные визитами первые два дня глава государства посетит различные предприятия, дружину Кайтселийта, встретится с местными жителями и даст гимназистам два урока обществоведения. В субботу он откроет Нарвские дни фестиваля "Tallinn Music Week".
Алар Карис свой большой визит в Ида-Вирумаа начал с кивиылиской школы
Как сообщили в отделе коммуникации президентской канцелярии, в четверг глава государства дает урок обществоведения в 1-й средней школе Кивиыли, а в пятницу - в гимназии Силламяэ.
В Пуртсе глава государства ознакомится с местной фанерной мастерской, мастерской по металлу и пивоварней, а также посадит дерево в Парке скорби по жертвам зла.
В Ийзаку президент Карис посетит семейные предприятия "Lammas ja Roos" и "Alutaguse juust".
В Кохтла-Ярве глава государства побывает на одном из крупнейших предприятий Эстонии по производству майонеза "Polven Foods".
В четверг вечером глава государства встретится в Нарвском колледже Тартуского университета с горожанами, и в качестве заглавия встречи он выбрал - "Большая Нарва и маленький мир". Обсуждение с синхронным переводом на русский язык будет транслироваться на странице города Нарва в Фейсбуке.
Президент Карис также посетит Алутагузескую дружину Кайтселийта.
В субботу глава государства откроет Дни фестиваля "Tallinn Music Week" в Нарвском центре "Vaba Lava".