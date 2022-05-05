Более двухсот человек сразу и порой с ошибками заявили о навредившей здоровью прививке

С начала мая в Эстонии действует страхование вакцинирования, и к утру 5 мая за компенсацией тяжкого ущерба здоровью обратился 241 человек. Пока неясно, все ли они будут переданы для последующей проверки в департамент лекарств.

Срок рассмотрения заявления для Больничной кассы на первом этапе составляет 30 дней. Суммарно обработка заявления может занять до 150 дней.

Во многих поданных заявлениях уже находятся недостатки. "Например, продолжительность расстройства здоровья еще не достигла четырех месяцев к моменту подачи заявления о причинении ущерба здоровью. Также часто обнаруживается, что человек не обращался к врачу, а значит у него нет необходимого документального подтверждения. При этом некоторые из заявителей не дали Больничной кассе и департаменту лекарств согласия на то, чтобы они просматривали его медицинские данные, но сами так и не предоставили необходимые документы", - рассказал глава финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк.

Он напомнил, что еще перед подачей заявления заявителю нужно проверить, соответствует ли его случай всем трем предварительным критериям:

- Во-первых, для того, чтобы заявление соответствовало условиям, вакцинация должна быть сделана в Эстонии. Во-вторых, расстройство здоровья должно длиться не менее четырех месяцев или закончиться смертью человека к моменту подачи заявления, и в-третьих, возникшее расстройство здоровья должно быть документально подтверждено врачом, - перечислил Пеэк.

Перед выплатой компенсации для Больничной кассы добавляется четвертый критерий: департамент лекарств должен оценить наличие по крайней мере вероятной причинно-следственной связи между вакцинацией и причиненным ущербом для здоровья.

Большинство заявлений поступает в Больничную кассу через портал пациента www.digilugu.ee. По словам Рихо Пеэка, независимо от того, подается ли заявление с помощью портала пациента, по электронной почте или через обычное письмо, заявитель должен обеспечить заполнение всех необходимых полей данных, ответить на вопросы и приложить все необходимые документы.

- Важным моментом в заявлении является, например, согласие человека с тем, что Больничная касса и департамент лекарств будут заниматься просмотром его медицинской документации. Без данного согласия процесс рассмотрения заявления усложняется, и человек должен предоставить всю необходимую медицинскую информацию вместе с заявлением, -добавил Пеэк.

После получения заявления, Больничная касса высылает подтверждение об этом на адрес электронной почты, указанный заявителем. Пеэк также подчеркнул, что при подаче заявления через портал пациентов на данном интернет-сайте не появляется каких-либо отдельных текстовых сообщений. Заявление не нужно подавать повторно, если Больничная касса уже отправила человеку подтверждение по электронной почте о том, что заявление получено.

В 2022 году фонд страхования вакцинации будет финансироваться из государственного бюджета. Общая запланированная сумма компенсаций до конца года составляет один миллион евро.

Случаи ущерба здоровья, вызванные вакцинами против COVID-19, которые произошли начиная с декабря 2020 года, будут возмещены задним числом.