Правительство и работодатели подумали над предложением профсоюзов снова повысить минималку

Профсоюзы накануне предложили с июля повысить минимальную зарплату и необлагаемый подоходным налогом минимум до семисот евро. В правительстве и в Союзе эстонских работодателей отнеслись к этой инициативе осторожно, о чем сообщил портал ERR со ссылкой на утренние теленовости.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, который представляет государство в качестве третьей стороны на переговорах, минимальная заработная плата, безусловно, должна быть повышена, но поскольку к ней привязаны различные пособия и платы, то логичнее это делать с нового года.

Работодатели обещают прислушаться к предложениям профсоюзов, но остаются довольно сдержанными в своих оценках.

- Всего четыре месяца назад минимальная заработная плата выросла. Произошло ее самое большое повышение за всю историю - сразу на 70 евро, на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Работодателям также приходится справляться, поскольку цены на производственные ресурсы быстро растут. Мы должны подумать о затратах, рисках, о том, какие рабочие места пострадают. Чрезмерный рост заработной платы также способствует повышению инфляции, - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.