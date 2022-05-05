Предложение эстонских профсоюзов внепланово снова повысить минимальную зарплату встретило очень сдержанный отклик от работодателей и из привительства.
Правительство и работодатели подумали над предложением профсоюзов снова повысить минималку
Профсоюзы накануне предложили с июля повысить минимальную зарплату и необлагаемый подоходным налогом минимум до семисот евро. В правительстве и в Союзе эстонских работодателей отнеслись к этой инициативе осторожно, о чем сообщил портал ERR со ссылкой на утренние теленовости.
По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, который представляет государство в качестве третьей стороны на переговорах, минимальная заработная плата, безусловно, должна быть повышена, но поскольку к ней привязаны различные пособия и платы, то логичнее это делать с нового года.
Работодатели обещают прислушаться к предложениям профсоюзов, но остаются довольно сдержанными в своих оценках.
- Всего четыре месяца назад минимальная заработная плата выросла. Произошло ее самое большое повышение за всю историю - сразу на 70 евро, на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Работодателям также приходится справляться, поскольку цены на производственные ресурсы быстро растут. Мы должны подумать о затратах, рисках, о том, какие рабочие места пострадают. Чрезмерный рост заработной платы также способствует повышению инфляции, - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.
Напомним, правление Центрального союза профсоюзов Эстонии решило предложить Центральному союзу работодателей и правительству во внеочередном порядке с июля повысить минимальную заработную плату до 700 евро и до этой же суммы увеличить необлагаемый подоходным налогом минимум. Причиной назван резкий рост неизбежных расходов людей и цен на энергоносители.