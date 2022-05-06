Полиция сокращает время приема граждан в бюро и зовет всех в самообслуживание

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, бюро обслуживания в Нарве и Йыхви с 1 июня будут принимать клиентов только четыре раза в неделю с 9 до 17 часов.

Прием будет закрыт в Нарве по вторникам, а в Йыхви - по средам. В эти дни сотрудники бюро будут заняты обработкой ходатайств, поданных через самообслуживание.

Уже сегодня в малых городах Эстонии, как Вильянди, Раквере, Курессааре, Выру и многих других бюро обслуживания полиции принимают клиентов лишь три дня в неделю.

Как и прежде, во все без исключений рабочие дни в нарвском и йыхвиском бюро можно будет использовать дигикиоски, находящиеся в залах облуживания. После них можно подавать ходатайство о новом документе в среде самообслуживания.

Для самостоятельной подачи ходатайства о новом документе надо зайти на сайт iseteenindus.politsei.ee. При наличии отвечающей требованиям фотографии заявителя, его подписи и отпечатков пальцев ходатайство о документе можно подать в интернете за пару минут. "Если фотографии, подписи и отпечатков пальцев нет, то во все рабочие дни можно воспользоваться дигикиоском, а потом подать ходатайство в смартфоне или компьютере", - объяснила руководитель облуживания клиентов Идаской префектуры Эвели Кальюла.

Долгосрочная цель Департамента полиции и погранохраны - способствовать еще более активному использованию бюро самообслуживания и дигикиосков.

- Во многих сферах жизни самообслуживание стало неотъемлемой частью жизни. Например, кассы самообслуживания или почтовые автоматы. И ходатайство о документе клиенты тоже могут удобно подать на сайте самообслуживания, не приходя в зал, - прокомментировала Кальюла.

В общем по Эстонии уже половина всех ходатайств о документах подаются через самообслуживание, однако в Ида-Вирумаа - всего треть. К слову, размер госпошлины при подаче ходатайства о документе гражданина Эстонии в самообслуживании на пять евро меньше.

Кроме ID-карты и паспорта гражданина Эстонии в самообслуживании можно подать ходатайство о паспорте иностранца, карте вида на жительство, активировать mobiili-ID, подать ходатайство о разрешении на оружие, digi-ID э-резидента и зарегистрировать кратковременную работу иностранца в Эстонии.