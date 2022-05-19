Планируемый в Алутагузе завод будет производить из породы ценные наполнительные материалы

Однако мысль перерабатывать породу никуда не делась. На принадлежащих ТОО "Corestone" трех недвижимостях - в общем площадью около 60 гектаров - находится примерно 16 миллионов тонн породы, поднятой на поверхность вместе со сланцем на бывшей шахте "Ahtme".