Чт, 19.05.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Планируемый в Алутагузе завод будет производить из породы ценные наполнительные материалы

Кюлли Крийс
, журналист
Планируемый в Алутагузе завод будет производить из породы ценные наполнительные материалы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
До сих пор из породы ахтмеских террикоников производили только щебень.
До сих пор из породы ахтмеских террикоников производили только щебень. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Планировавшее пару лет назад завод масел в Ахтме ТОО "Corestone" теперь хочет производить из своих террикоников в Алутагузеской волости карбонат кальция - ценное сырье для пластиковой и бумажной промышленности.

С идеей завода масел ТОО "Corestone" окончательно распрощалось, подтвердил проектный руководитель предприятия Михкель Лаан. Во-первых, из-за сильнейшего противостояния местной общины, во-вторых - из-за зеленого поворота.

Однако мысль перерабатывать породу никуда не делась. На принадлежащих ТОО "Corestone" трех недвижимостях - в общем площадью около 60 гектаров - находится примерно 16 миллионов тонн породы, поднятой на поверхность вместе со сланцем на бывшей шахте "Ahtme".

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх