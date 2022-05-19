Планировавшее пару лет назад завод масел в Ахтме ТОО "Corestone" теперь хочет производить из своих террикоников в Алутагузеской волости карбонат кальция - ценное сырье для пластиковой и бумажной промышленности.
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Планируемый в Алутагузе завод будет производить из породы ценные наполнительные материалы
Планируемый в Алутагузе завод будет производить из породы ценные наполнительные материалы
С идеей завода масел ТОО "Corestone" окончательно распрощалось, подтвердил проектный руководитель предприятия Михкель Лаан. Во-первых, из-за сильнейшего противостояния местной общины, во-вторых - из-за зеленого поворота.