Откроется памятник в честь исторического полета Матиаса Руста

По мнению владельца мызного отеля "Сака" Тыниса Каазика, Руст был великим человеком.

- Он и над Сака пролетел. Я почувствовал, что нужно увековечить это событие, чтобы у людей была причина приехать в Сака и что-то посмотреть, - рассказал Каазик в интервью газете.

Памятник уже установлен в парке мызы Сака. Он представляет собой миниатюрную посадочную полосу с Красной площадью и инфостендом.

Подробнее об этом "Северное побережье" рассказывало в своей статье ЗДЕСЬ.

Матиас Руст в 1987 году совершил свой ставший знаменитым полет в Москву с посадкой 28 мая на Большом Москворецком мосту рядом с Московским Кремлем. За это Руст был обвинен советским судом в хулиганстве и приговорен к четырем годам лишения свободы. В 1988 году он был освобожден по амнистии и вернулся в ФРГ. После возвращения в Германию Руста лишили лицензии пилота.