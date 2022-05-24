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Откроется памятник в честь исторического полета Матиаса Руста

«Северное побережье»
Откроется памятник в честь исторического полета Матиаса Руста
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В Сака близится к завершению сторительство мемориала, посвященного полету Матиаса Руста. Мемориал расположится недалеко от того места, где 35 лет назад самолет Руста вошел в воздушное пространство СССР.
В Сака близится к завершению сторительство мемориала, посвященного полету Матиаса Руста. Мемориал расположится недалеко от того места, где 35 лет назад самолет Руста вошел в воздушное пространство СССР. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Памятник в честь исторического полета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который 35 лет назад совершил на частном самолете перелет из Гамбурга в Москву, пролетев над северным побережьем Эстонии, откроется в Саку. Об этом передает новостной портал rus.err.ee со ссылкой на газету "Virumaa Teataja".

По мнению владельца мызного отеля "Сака" Тыниса Каазика, Руст был великим человеком.

- Он и над Сака пролетел. Я почувствовал, что нужно увековечить это событие, чтобы у людей была причина приехать в Сака и что-то посмотреть, - рассказал Каазик в интервью газете.

Памятник уже установлен в парке мызы Сака. Он представляет собой миниатюрную посадочную полосу с Красной площадью и инфостендом.

Подробнее об этом "Северное побережье" рассказывало в своей статье ЗДЕСЬ.

Матиас Руст в 1987 году совершил свой ставший знаменитым полет в Москву с посадкой 28 мая на Большом Москворецком мосту рядом с Московским Кремлем. За это Руст был обвинен советским судом в хулиганстве и приговорен к четырем годам лишения свободы. В 1988 году он был освобожден по амнистии и вернулся в ФРГ. После возвращения в Германию Руста лишили лицензии пилота.

Сака - то самое место, вблизи которого Руст нелегально пересек по воздуху границу тогдашнего СССР.

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