Памятник в честь исторического полета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который 35 лет назад совершил на частном самолете перелет из Гамбурга в Москву, пролетев над северным побережьем Эстонии, откроется в Саку. Об этом передает новостной портал rus.err.ee со ссылкой на газету "Virumaa Teataja".
Откроется памятник в честь исторического полета Матиаса Руста
По мнению владельца мызного отеля "Сака" Тыниса Каазика, Руст был великим человеком.
- Он и над Сака пролетел. Я почувствовал, что нужно увековечить это событие, чтобы у людей была причина приехать в Сака и что-то посмотреть, - рассказал Каазик в интервью газете.
Памятник уже установлен в парке мызы Сака. Он представляет собой миниатюрную посадочную полосу с Красной площадью и инфостендом.
Подробнее об этом "Северное побережье" рассказывало в своей статье ЗДЕСЬ.
Матиас Руст в 1987 году совершил свой ставший знаменитым полет в Москву с посадкой 28 мая на Большом Москворецком мосту рядом с Московским Кремлем. За это Руст был обвинен советским судом в хулиганстве и приговорен к четырем годам лишения свободы. В 1988 году он был освобожден по амнистии и вернулся в ФРГ. После возвращения в Германию Руста лишили лицензии пилота.
Сака - то самое место, вблизи которого Руст нелегально пересек по воздуху границу тогдашнего СССР.