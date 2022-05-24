Начались работы по сносу типового здания общежитя 1965 года постройки на нарвской улице Виру. Там - рядом с Нарвской ратушей - за ближайшие год-два будет разбита совершенно новая площадь, призванная преобразить центр старого города.
В Нарве сносят общежитие, мешающее развивать центр старого города
Как сообщила "Нарвская газета", ссылающаяся на рабочего, зачищающего здание перед сносом, на эту работу отведится около месяца. Приблизительно через месяц на место прибудет техника для полной ликвидации кирпичной пятиэтажки.
- Убираем из помещений все дерево, - расказывает рабочий корреспонденту "Нарвской газеты". - Некоторые комнаты - это просто нечто, жутко заходить.
Как писало "Северное побережье" ранее, здание общежития по улице Виру, 3 в районе старой Нарвы задумали снести еще в 2012 году, но конкретика сформировалась только в 2020-м. Пока восемь лет общежитие стояло в плане на расселение - и чтобы его жильцы имели сколь-либо приличные условия - в 2016-2017 годах город заменил там окна и реконструировал водно-канализационную систему. Впрочем, еще больше оставалось неотремонтированным.
Расселили общежитие только к весне 2021 года.
Освобождаемая территория необходима Нарве для восстановления исторического городского центра - ратуши и Ратушной площади, а также для строительства совершенно новой Стокгольмской площади. Один край Стокгольмской площади запроектирован как раз на месте общежития.
Предполагается, что Стокгольмская площадь может появиться на карте Нарвы в 2023 году. Приблизительно тогда же закончится реконструкция находящихся по соседству Нарвской ратуши и Ратушной площади, идущая нынче полным ходом.