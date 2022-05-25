Высказанные на трехсторонней встрече профсоюзов, работодателей и представителей правительства точки зрения подтвердили опасения профсоюзов, что минимальная зарплата не будет повышена посреди этого года и что повышение необлагаемого налогом минимума не смягчит влияние роста цен. Это, как пишет rus.postimees.ee, открывает профсоюзам возможность присоединяться к движениям протеста, если таковые будут иметь место в обществе.
Профсоюзы предвидят народные протесты - предложение повысить минималку не нашло поддержки
В начале месяца Центральный союз профсоюзов Эстонии, ссылаясь на резкий рост вынужденных расходов и цен на энергию, предложил Центральному союзу работодателей Эстонии и правительству во внеочередном порядке поднять минимальную заработную плату до 700 евро и увеличить необлагаемый налогом минимум до того же уровня.
- Мы действовали конструктивно, мы вынесли очень острый вопрос на стол переговоров, где напряженность снимается. Если здесь будет тупик, мы будем искать другие способы сообщить о критической ситуации, - сказал председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.
Союз работодателей Эстонии 23 мая ответил профсоюзам, что их совет союза не считает обоснованным начало переговоров о минимальной заработной плате, поскольку последний прогноз Министерства финансов прогнозирует годовой уровень инфляции, равный увеличению минимальной заработной платы в этом году.