Профсоюзы предвидят народные протесты - предложение повысить минималку не нашло поддержки

Высказанные на трехсторонней встрече профсоюзов, работодателей и представителей правительства точки зрения подтвердили опасения профсоюзов, что минимальная зарплата не будет повышена посреди этого года и что повышение необлагаемого налогом минимума не смягчит влияние роста цен. Это, как пишет rus.postimees.ee, открывает профсоюзам возможность присоединяться к движениям протеста, если таковые будут иметь место в обществе.