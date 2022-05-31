Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания продержался в Центристской партии два месяца

Лиллеметс вышел из Центристской партии в прошлую пятницу, 27 марта. На состоявшемся днем ранее заседании горсобрания Лиллеметс, в отличие от других членов Центристской партии, проголосовал за то, чтобы изменить основное положение города, в результате чего в горуправлении исчезнут два места вице-мэров, которые занимают сейчас член Центристской партии Людмила Янченко и баллотировавшаяся по списку Центристской партии Рийна Иванова.