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Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания продержался в Центристской партии два месяца

Эрик Гамзеев
, журналист
Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания продержался в Центристской партии два месяца
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Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс в пятницу вышел из Центристской партии.
Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс в пятницу вышел из Центристской партии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вступивший в Центристскую партию в конце марта председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс уже через два месяца из нее вышел.

Лиллеметс вышел из Центристской партии в прошлую пятницу, 27 марта. На состоявшемся днем ранее заседании горсобрания Лиллеметс, в отличие от других членов Центристской партии, проголосовал за то, чтобы изменить основное положение города, в результате чего в горуправлении исчезнут два места вице-мэров, которые занимают сейчас член Центристской партии Людмила Янченко и баллотировавшаяся по списку Центристской партии Рийна Иванова.

Тийт Лиллеметс не пожелал подробнее объяснить причины выхода из Центристской партии. "Я ушел по личным причинам и никого не хочу обвинять", - отметил он, порекомендовав обратиться с вопросами к Иветте Саккарт-Линнард, избранной в марте руководителем Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии.

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