Руководитель Ида-Вируского региона "Отечества" предпочитает союз с Партией реформ

- Это сугубо мое личное мнение, которое, возможно, вызовет в политическом плане некоторое недовольство, - сказал Тамм, отметив, что оставшиеся до следующих очередных парламентских выборов семь месяцев "Отечеству", скорее, стоило бы быть вместе с Партией реформ. - Наверняка, это было бы лучше и для будущего "Отечества". Я не хочу принижать другие партии, но некоторые вещи в некоторых партиях мне не нравятся.

Работающий специалистом по хозяйственной сфере в Йыхвиском волостном управлении Тамм сказал, что участие в коалиции позволит, по его мнению, заняться несколькими основными темами. "Надо установить гораздо большую поддержку для многодетных семей. Я по собственному опыту знаю, что это значит, - сказал Тамм, у которого шестеро детей. - Кроме того, необходимо снизить некоторые налоги, прежде всего акцизы на топливо, чтобы смягчить резкое повышение цен. Также необходимо укрепить гособорону и положение эстонского языка".