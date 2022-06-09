Избранный в этом году руководителем Ида-Вируского региона "Отечества" ("Isamaa") Айво Тамм, считает, что для партии было бы разумнее вступить в коалицию с Партией реформ, а не с Центристской партией.
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Руководитель Ида-Вируского региона "Отечества" предпочитает союз с Партией реформ
Руководитель Ида-Вируского региона "Отечества" предпочитает союз с Партией реформ
- Это сугубо мое личное мнение, которое, возможно, вызовет в политическом плане некоторое недовольство, - сказал Тамм, отметив, что оставшиеся до следующих очередных парламентских выборов семь месяцев "Отечеству", скорее, стоило бы быть вместе с Партией реформ. - Наверняка, это было бы лучше и для будущего "Отечества". Я не хочу принижать другие партии, но некоторые вещи в некоторых партиях мне не нравятся.
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