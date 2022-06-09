Интересующийся энергетикой Яанус Пурга приводит факты, и некоторые из них даже верны, но его выводы и утверждения не основаны на этих фактах. Это классический прием демагогии. Потребовалась бы целая полоса мнений "Северного побережья", чтобы прокомментировать все ошибки, поэтому приведу несколько самых важных и болезненных.
Хенрик Вялья: Эмоциональные и беспочвенные обвинения не способствуют обсуждению
Сектор никогда не утверждал, что отрасль надо закрыть. Но у многих предприятий заканчиваются складские запасы. Кроме того, есть смысл начать поиски решения очевидной проблемы до того, как последствия окончательно ощутятся - если сейчас еще поступают последние партии оплаченного до начала войны сырья, то с 9 июля весь импорт древесины из России прекратится. Именно с подачи предприятий прибалтийских стран у российской древесины изъяты сертификаты, без которых продавать произведенную из нее продукцию в западных странах невозможно.
Обвинение сектора в "использовании страданий войны в Украине в своих коммерческих целях". Ничего более циничного давно не слышал, и это даже комментировать сложно. Автор, вероятно, не знает, откуда берутся налоговые деньги на содержание эстонского государства, расходы на безопасность, помощь военным беженцам и многое другое. Они берутся из предпринимательства. Нехватка сырья - насущная проблема. Обусловленный сложившейся ситуацией рост цен на топливо для жителей Эстонии - насущная проблема.
Лесной и деревообрабатывающий сектор является одним из столпов экономики Эстонии, чья добавленная стоимость для государственного бюджета такого же порядка, что и в финансируемой государством сфере образования. В секторе прямо и косвенно заняты 56 тысяч человек, в основном в сельских регионах.
По сравнению с 2005 годом объем рубки вырос на 50%, до 12 млн. кубометров. Демагогически выбран период с самой низкой за последние 30 лет сравнительной базой, что не позволяет делать никаких реальных выводов. В последней действующей программе развития (составлена в сотрудничестве с экспертами и учеными в области лесного хозяйства) обозначен ориентир в 12-15 миллионов кубометров, значит, согласно лесной науке, лесному законодательству и последней программе развития можно было бы вырубать еще больше.
Энергетическая древесина экспортируется, а не используется для отопления в Эстонии. И это следует прекратить. Во-первых, 70% энергетической древесины используется в Эстонии. Остальные 30% помогут, например, снизить зависимость Дании и Нидерландов от российского газа.
Кроме того, планирует ли Эстония уйти из Евросоюза и свободного рынка товаров ЕС? Свободное передвижение товаров, услуг и людей является одним из основополагающих принципов Европейского союза. Ограничения для покрытия внутренних потребностей и поддержка общего протекционизма в ЕС - это гибель для такого преимущественно импортирующего микрогосударства, как Эстония.
"Древесина как возобновляемый природный ресурс является одной из основных альтернатив, которой мы можем заменить газ в области энергетики".
Хенрик Вялья, исполнительный руководитель Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии
Что такое лесные угодья и что не является лесными угодьями? Понятия определены единообразно во всем Европейском союзе, и нет смысла обвинять в этом промышленность. Эстония продолжает оставаться одной из самых богатых лесами стран (6-е место в Европе), а по доле охраняемых лесов мы занимаем третье место в ЕС. Всем рекомендую посмотреть лесную статистику здесь: https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/metsastatistika. Там есть график, показывающий, как выросли лесные угодья в Эстонии с 1942 года. За последние 30 лет лесистость Эстонии выросла на долю, сопоставимую с размерами Сааремаа и Хийумаа.
Важно помнить, что объемы вырубки в Эстонии значительно ниже, чем прирост наших коммерческих лесов, и вряд ли кто-то еще так заинтересован в долговечности наших лесов, как деревообрабатывающий сектор.
Природные возможности связывания углерода, необходимые для компенсации СО2, в Эстонии за последнее десятилетие уменьшились в несколько раз. В отчете Кембриджского университета об исследовании "Лес и изменение климата" говорится, что общая вырубка может составлять 10-12 млн. кубометров (в настоящее время в Эстонии 10 млн. куб.м), и это в среднем за 100 лет (т.е. увеличение объема вырубки в промежуточный период не будет проблемой в долгосрочной перспективе). Мало того - в том же отчете говорится, что если бы мы не осуществляли хозяйственную деятельность в наших лесах, то через десятилетия наши леса превратились бы из поглотителей углерода в эмитентов углерода, т.е. их влияние на изменение климата было бы противоположным высказанному автором пожеланию.
Способность связывать углерод зависит от двух основных компонентов.
Во-первых, возрастная структура наших лесов. Поскольку большое количество нынешних лесов начало расти после Второй мировой войны, эти деревья достигли в своем возрасте такого периода, когда уже не происходит большого роста и, следовательно, не происходит значительного связывания углерода. Наиболее активно связывают углерод из воздуха деревья, рост которых продолжается. Таким образом, наличность наших лесов, к сожалению, такова, что во многих лесах углерод связывается в основном лишь в мере, обеспеченной весенними листьями.
Во-вторых, количество наших лесных угодий не может расти бесконечно. За последние 30 лет в Эстонии появлялось все больше лесов. Но на сегодня крупные инфраструктурные проекты, расширение поселений и восстановление лугов и болот начинают сокращать нашу лесистость.
В заключение: первостепенной задачей для всех нас сейчас должно стать избавление от зависимости от российского газа, обеспечение людям тепла в домах и безопасности. Древесина как возобновляемый природный ресурс является одной из основных альтернатив, которой мы можем заменить газ в области энергетики. Можно обеспечить и то и другое - как безопасность и благополучие народа Эстонии, так и рачительное управление и сохранение лесов, а также можно двигаться к достижению климатических целей.
Однако всего этого можно добиться только при спокойной, основанной на фактах дискуссии и выслушивании всех сторон. От эмоциональных обвинений стоит отказаться.