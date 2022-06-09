Хенрик Вялья: Эмоциональные и беспочвенные обвинения не способствуют обсуждению

Природные возможности связывания углерода, необходимые для компенсации СО2, в Эстонии за последнее десятилетие уменьшились в несколько раз. В отчете Кембриджского университета об исследовании "Лес и изменение климата" говорится, что общая вырубка может составлять 10-12 млн. кубометров (в настоящее время в Эстонии 10 млн. куб.м), и это в среднем за 100 лет (т.е. увеличение объема вырубки в промежуточный период не будет проблемой в долгосрочной перспективе). Мало того - в том же отчете говорится, что если бы мы не осуществляли хозяйственную деятельность в наших лесах, то через десятилетия наши леса превратились бы из поглотителей углерода в эмитентов углерода, т.е. их влияние на изменение климата было бы противоположным высказанному автором пожеланию.

Способность связывать углерод зависит от двух основных компонентов.

Во-первых, возрастная структура наших лесов. Поскольку большое количество нынешних лесов начало расти после Второй мировой войны, эти деревья достигли в своем возрасте такого периода, когда уже не происходит большого роста и, следовательно, не происходит значительного связывания углерода. Наиболее активно связывают углерод из воздуха деревья, рост которых продолжается. Таким образом, наличность наших лесов, к сожалению, такова, что во многих лесах углерод связывается в основном лишь в мере, обеспеченной весенними листьями.

Во-вторых, количество наших лесных угодий не может расти бесконечно. За последние 30 лет в Эстонии появлялось все больше лесов. Но на сегодня крупные инфраструктурные проекты, расширение поселений и восстановление лугов и болот начинают сокращать нашу лесистость.

В заключение: первостепенной задачей для всех нас сейчас должно стать избавление от зависимости от российского газа, обеспечение людям тепла в домах и безопасности. Древесина как возобновляемый природный ресурс является одной из основных альтернатив, которой мы можем заменить газ в области энергетики. Можно обеспечить и то и другое - как безопасность и благополучие народа Эстонии, так и рачительное управление и сохранение лесов, а также можно двигаться к достижению климатических целей.