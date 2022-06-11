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Напуганные закрытием тойлаского детсада родители: будет жаль детей

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Напуганные закрытием тойлаского детсада родители: будет жаль детей
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Места в тойласком детсаду "Naerumeri" сейчас заполнены на сто процентов.
Места в тойласком детсаду "Naerumeri" сейчас заполнены на сто процентов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Родители обратились к волостным властям с открытым обращением, в котором объясняют, почему детский сад "Naerumeri" является гордостью Тойлаской волости и всего Ида-Вирумаа, и предлагают решения, как могла бы продолжиться деятельность частного детского сада.

На прошлой неделе "Северое побережье" писало, что Тойлаское волостное управление не хочет больше покупать услугу детского сада "Naerumeri" на нынешних условиях, считая ее неоправданно дорогой. Если переговоры с владельцем детского сада Мартином-Л. Ритбергом не дадут результатов, волость может досрочно расторгнуть договор, действующий до 2026 года. "Даже с уплатой договорной неустойки за досрочное расторжение договора волость сэкономит более 900 тысяч евро", - констатировала волостной старейшина Тойла Эве Эаст.

Представитель родителей Татьяна Громова сказала, что ей было бы очень жаль своего ребенка, если детсад в поселке Тойла закроется. "У меня очень чувствительный ребенок, который привык к тамошней атмосфере и способу обучения, где много свободы и творчества".

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