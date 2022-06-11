Родители обратились к волостным властям с открытым обращением, в котором объясняют, почему детский сад "Naerumeri" является гордостью Тойлаской волости и всего Ида-Вирумаа, и предлагают решения, как могла бы продолжиться деятельность частного детского сада.
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Напуганные закрытием тойлаского детсада родители: будет жаль детей
Напуганные закрытием тойлаского детсада родители: будет жаль детей
На прошлой неделе "Северое побережье" писало, что Тойлаское волостное управление не хочет больше покупать услугу детского сада "Naerumeri" на нынешних условиях, считая ее неоправданно дорогой. Если переговоры с владельцем детского сада Мартином-Л. Ритбергом не дадут результатов, волость может досрочно расторгнуть договор, действующий до 2026 года. "Даже с уплатой договорной неустойки за досрочное расторжение договора волость сэкономит более 900 тысяч евро", - констатировала волостной старейшина Тойла Эве Эаст.