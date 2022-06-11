Напуганные закрытием тойлаского детсада родители: будет жаль детей

На прошлой неделе "Северое побережье " писало, что Тойлаское волостное управление не хочет больше покупать услугу детского сада "Naerumeri" на нынешних условиях, считая ее неоправданно дорогой. Если переговоры с владельцем детского сада Мартином-Л. Ритбергом не дадут результатов, волость может досрочно расторгнуть договор, действующий до 2026 года. "Даже с уплатой договорной неустойки за досрочное расторжение договора волость сэкономит более 900 тысяч евро", - констатировала волостной старейшина Тойла Эве Эаст.

Представитель родителей Татьяна Громова сказала, что ей было бы очень жаль своего ребенка, если детсад в поселке Тойла закроется. "У меня очень чувствительный ребенок, который привык к тамошней атмосфере и способу обучения, где много свободы и творчества".