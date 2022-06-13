Власти Нарва-Йыэсуу выставили на аукцион участок недвижимости со старым зданием, в котором еще три года назад работали и заседали представители муниципальной власти.
На аукцион выставлено бывшее здание горуправы и горсобрания Нарва-Йыэсуу
Недвижимость находится в центре курортного города по ул.Койду, 25. Площадь участка 1698 квадратных метров. Внутренние площади имеющегося трехэтажного здания составляют 2402 квадратных метра.
Состояние продаваемого имущества оценено как в основном удовлетворительное.
В здании 1986 года постройки прежде работали горуправа и горсобрание Нарва-Йыэсуу, а также размещались почтовая контора и центр семейных врачей. В 2020 году они переехали на правах арендаторов в совершенно новый торгово-офисный дом на ул.Яана Поска, 26.
Опустевшая недвижимость теперь выставлена на аукцион с начальной стоимостью 250000 евро. Залоговый депозит потенциального покупателя должен составлять 25000 евро.
Площадка э-аукциона находится ЗДЕСЬ. Предложения принимаются до полудня 13 июля.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин ранее рассказывал "Северному побережью", что ценность ныне продаваемого участка в том, что на нем разрешено строительство большой по местным меркам этажности. "Там вполне мог бы появиться, например, жилой дом до четырех этажей", - рассуждал мэр.