Новехонький легкоатлетический стадион в Йыхви откроют 21 июня на легкоатлетическом вечере лучшие эстонские бегуны и прыгуны, которым по большинству дисциплин конкуренцию составят также иностранные спортсмены.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2022 ⟩ Новый стадион в Йыхви откроется легкоатлетическим представлением
В Ида-Вирумаа строительство современного стадиона ожидалось несколько десятков лет. Хотя по количеству населения Ида-Вирумаа - один из крупнейших уездов и у легкой атлетики здесь давние и славные традиции, родина Хейно Липпа, Марта Вилта и Энна Селлика была одной из последних, где построили такой стадион. Но теперь он существует в Йыхвиском образовательном городке и также получил достойное название: стадион имени Хейно Липпа.
Известный организацией в Эстонии крупных мероприятий народного спорта, а также топовых легкоатлетических соревнований Мати Лиллиаллик 21 июня приведет в Йыхви легкоатлетическое соревнование такого уровня, подобного которому никогда раньше не было в Ида-Вирумаа. Трехчасовая программа включает 12 дисциплин легкой атлетики, и сразу в нескольких из них может быть установлен новый рекорд Эстонии.
- Легкоатлеты с нетерпением ждут соревнований на новом Йыхвиском стадионе. Было бы здорово, если бы зрители Йыхви стали свидетелями наивысших достижений в Эстонии. Если рядом с рекордом будет указано, что он был установлен в Йыхви, это только добавит известности и ценности этому новому месту проведения соревнований, - сказал Лиллиаллик.
Он также планирует привезти в Йыхви около двадцати зарубежных атлетов, которые смогут составить конкуренцию и вдохновить эстонских спортсменов. "Уровень их таков, что я предполагаю, что половину мест на пьедестале займут иностранцы", - сказал он.
Среди участников будет, к примеру, Карл-Эрик Назаров, удививший нынче четвертым местом в спринте на 60 метров на чемпионате мира в закрытых помещениях. Также он в нынешнем сезоне вплотную приблизился к рекорду Эстонии в беге на 100 метров. Назаров выступит в составе эстонской четверки в эстафете 4x100 метров, которая также нацелилась на рекорд Эстонии.
Однако, по словам Мати Лиллиаллика, классический европейский легкоатлетический вечер - это не только погоня за секундами и сантиметрами. "Это еще и развлекательное мероприятие, своего рода представление", - сказал Лиллиаллик, добавив, что публику разогревать будут ведущие вечера, а создать праздничную атмосферу поможет диджей Эрик Лилль, имеющий большой опыт музыкального сопровождения легкоатлетических соревнований. Завершится соревновательный день концертом на стадионе одной из самых известных групп Ида-Вирумаа "Boamadu".
Недавно построенный стадион рассчитан на чуть более 800 мест. Лиллиаллик полагает, что 21 июня все они будут заполнены зрителями.