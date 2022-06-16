Выкопанные с нарвского кольцевого перекрестка розы может забрать себе любой желающий

Перестройка большого кольцевого перекрестка на площади Пауля Кереса в новое дорожное турбокольцо размером поменьше ведется в рамках масштабного проекта реконструкции транзитной дороги через Нарву (проект "Narva TEN-T"). Прежняя схема движения там уже фактически отменена и старое кольцо демонтируется.

Как сообщили в Нарвской горуправе, розы на газоне кольца были выкопаны и частично пересажены в парк "EV100" еще в прошлом году. Остальные около 75-ти роз разного размера находятся на складе обслуживающей фирмы, и их состояние удовлетворительное. "Если вы любители цветов, то мы готовы отдать в ваши добрые руки около 75 роз разного размера", - сказано в сообщении города Нарва.

Желающих забрать розы просят написать об этом на адрес э-почты: linnamajandus@narva.ee

Вслед за розами выкорчают со старого дорожного кольца и горные сосны, растущие там более тридцати лет. Разрешение на вырубку 49 горных кустовых сосен подрядная строительная фирма "YIT Eesti" получила от Нарвской горуправы 15 июня. Специалисты сочли, что стоимость их пересадки в какое-нибудь другое место будет высока, и при этом существует большой риск повреждения корневой системы.

Как сообщили в горуправе, на замену кустов, подлежащих вырубке на дорожном кольце, в парке "EV100" еще в 2021 году высадили 91 хвойное дерево: пихта японская, ель, лиственница японская, горная сосна, пихта серая, ель колючая, тис, ель сербская и другие.

Реконструкция транзитных дорог через Нарву должна завершиться к середине 2023 года. В рамках этого проекта на площади Пауля Кереса появится новое турбокольцо и сменится схема дорожного движения. Как сообщили в Нарвской горуправе, по окончании строительных работ город организует архитектурный конкурс, в рамках которого разработают внешний вид нового турбокольца.