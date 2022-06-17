Газета: план строительства завода магнитов остается в силе

Корреспондент "Силламяэского вестника" написал для первой газетной полосы, что озвученный в конце 2021 года компанией "NPM Silmet" план по созданию где-то в Ида-Вирумаа нового завода по производству постоянных магнитов остается в силе и сейчас. Такой вывод сделан из выступления члена правления ТОО "NPM Silmet" Райво Васну на Нарвской бизнес-конференции 8 июня.

Изданный "Северным побережьем" в декабре журнал "Ида-Вирумаа завтра" упоминал завод постоянных магнитов в списке прочих больших начинаний в Ида-Вирумаа на ближайшие годы. Член правления ТОО "NPM Silmet" Райво Васну пояснял, что инвестиционное решение примут в январе, а построен завод должен быть в 2024-2025 году. Число рабочих мест на будущем заводе может составить от двухсот до тысячи.

К концу 2021 года у "NPM Silmet" было 425 работников. Предприятие уже несколько десятков лет работает в Силламяэ, и там же планирует расширить гидрометаллургическое производство, однако местонахождение завода постоянных магнитов в Ида-Вирумаа пока не определено. Для одного только производственного здания потребуется территория размером в шесть гектаров.

Сейчас в состав ТОО "NPM Silmet" входят два производства - фабрика редкоземельных металлов и фабрика редких металлов. Первая производит на экспорт карбонаты, оксиды, хлориды и фториды редкоземельных металлов, как неразделенные, так и индивидуальные, включая высокочистые соединения церия и неодима. Фабрика редких металлов производит на экспорт пентоксид ниобия и пентоксид тантала, металлические ниобий и тантал. Фабрика выпускает слитки и чипсы металлического ниобия и тантала высокой чистоты, а также гидрид ниобия и гидрид тантала.