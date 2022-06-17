Новым директором Нарвского колледжа избран Индрек Рейманд

По словам декана отделения социальных наук Тартуского университета Рауля Эаметса, Индрек Рейманд очень хорошо чувствует специфику высшего образования и науки, а также механизмы действия в публичном секторе в Эстонии и Европейском Союзе. Вдобавок он, несмотря на короткий срок в должности исполняющего обязанности директора, смог сформулировать основные потребности развития Нарвского колледжа.

- Его многолетний опыт работы в качестве руководителя в сферах высшего образования и науки дает надежду на то, что все намеченные планы будут реализованы, - прокомментировал Эаметс избрание Рейманда директором Нарвского колледжа.

По словам самого Индрека Рейманда, Нарвский колледж имеет большое символическое значение в Нарве, Ида-Вирумаа и во всей Эстонии:

- Помимо своей основной деятельности, колледж - это очень важный мотор местной жизни во многих областях, - считает он.

В качестве директора Рейманд считает важным еще усилить региональную роль Нарвского колледжа и сильнее связать деятельность вуза с местными компаниями. Для продвижения учебной работы он хочет нанять новых работников и мотивировать существующий академический преподавательский состав. Вдобавок необходимо искать решения по набору студентов в такой ситуации, когда важная целевая группа - студенты из России - осталась в стороне.

Индрек Рейманд с 2000 года работает в сфере образования и науки. В 2004-2012 годах он работал в Министерстве образования и науки руководителем научного отдела, а в 2012-2021 годах - вице-канцлером по высшему образованию и науке. Он также входил в правления и советы различных фондов, связанных с научной и развивающей деятельностью.

Рейманд защитил докторскую степень в области оптики и спектроскопии в Тартуском университете в 2000 году.

Директор Нарвского колледжа избирается на пять лет, его должностной срок начинается 1 августа.