Нудистский пляж в Нарва-Йыэсуу становится все популярнее

- Мы о них помним, потому что когда устраиваем весенние субботники, то именно с нудистского пляжа почему-то больше всего нижнего белья собираем - трусов и лифчиков, - с улыбкой говорил мэр в 2020 году, а потом добавлял серьезно: - На самом деле, я уже пять лет работаю (теперь уже семь лет Ильин работает в горуправе Нарва-Йыэсуу. - И.С.), и за это время никто ни разу не обратился с жалобой, что кого-то это не устраивает или что это плохо. Они (нудисты) никому не мешают - и пускай они дальше там будут.