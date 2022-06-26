В жаркую летнюю погоду заполнен отдыхающими единственный на северо-востоке Эстонии официальный нудистский пляж в Нарва-Йыэсуу. Нынче исполнилось пятнадцать лет, как нудисты получили от властей города-курорта официальное право на загар без белых следов на коже от плавок и купальников.
Нудистский пляж в Нарва-Йыэсуу становится все популярнее
Подвижник нудистского направления в пляжном отдыхе - руководитель некоммерческого объединения "Nude Association" из Нарвы Эдуард Костин отмечает, что людей на отведенном им участке пляжа в этом году прибавилось. Прибавлялось их и все прошлые годы: желающих позагорать и покупаться голышом в Нарва-Йыэсуу становится все больше и больше.
- География (посетителей) расширяется с каждым годом, и эта динамика постоянная. Видим больше приезжих, новых людей. В основном это люди из Эстонии, - рассказал Костин.
По его словам, в плане правопорядка на нудистском пляже тоже все хорошо. В этом году "Nude Association" устанавливает новые знаки, размечающие границы четырехсот метров нудистского пляжа. Костяк активистов также следит за чистотой на вверенном им берегу Нарвского залива.
Нудизм, как определяет энциклопедия, - это упрощенная форма натуризма. Совершенно официальный нудистский пляж открылся в Нарва-Йыэсуу 15 лет назад - в 2007 году, когда учрежденное нарвитянином Эдуардом Костиным некоммерческое объединение "Nude Association" заключило с управой курортного города договор о безвозмездном использовании участка морского берега протяженностью около 400 метров приблизительно в трех километрах от публичного городского пляжа. Взамен "Nude Association" обязалось следить за порядком и чистотой на пляже, а также устанавливать предупреждающие инфознаки. Нудистский пляж при этом остается открытой для всех территорией, нахождение на которой разрешено и в одежде.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин пару лет назад рассказывал "Северному побережью", что пляж для нудистов - это вполне себе достопримечательность курортного города.
- Мы о них помним, потому что когда устраиваем весенние субботники, то именно с нудистского пляжа почему-то больше всего нижнего белья собираем - трусов и лифчиков, - с улыбкой говорил мэр в 2020 году, а потом добавлял серьезно: - На самом деле, я уже пять лет работаю (теперь уже семь лет Ильин работает в горуправе Нарва-Йыэсуу. - И.С.), и за это время никто ни разу не обратился с жалобой, что кого-то это не устраивает или что это плохо. Они (нудисты) никому не мешают - и пускай они дальше там будут.
Ильин также напомнил, что приверженцы общения с природой в неприкрытом виде уже давно собирались на том удаленном от центра курорта берегу, то есть тут налицо местная традиция.
- Когда я еще в школе учился и мы с Ольгина ездили на велосипедах за Водава и Пухкова на пляж, то уже тогда нудисты там всегда были, задолго до подписания официальных договоров. И как тогда они никому не мешали, так и сейчас - никаких проблем, - отметил мэр Нарва-Йыэсуу.