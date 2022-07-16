В Кохтла-Нымме мусорные контейнеры переехали в домик для сбора отходов

Совершенно новый домик для мусорных контейнеров в Кохтла-Нымме может вместить четыре контейнера для смешанной упаковки объемом 1,1 куба и три контейнера для сбора бумаги и картона, в которых в общей сложности может поместиться три куба отходов. Кроме того, рядом с домиком установили колоколообразный контейнер для стеклотары, которого в поселке уже давно не было.