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В Кохтла-Нымме мусорные контейнеры переехали в домик для сбора отходов

Кюлли Крийс
, журналист
В Кохтла-Нымме мусорные контейнеры переехали в домик для сбора отходов
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Домик для мусорных контейнеров определенно поддерживает окрестности в более аккуратном виде, чем прежде стоявшие под открытым небом контейнеры.
Домик для мусорных контейнеров определенно поддерживает окрестности в более аккуратном виде, чем прежде стоявшие под открытым небом контейнеры. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Недавно построенный домик для мусорных контейнеров является уже восьмым подобного рода в Тойлаской волости, в качестве следующего шага волостное управление возьмется за биоотходы.

Совершенно новый домик для мусорных контейнеров в Кохтла-Нымме может вместить четыре контейнера для смешанной упаковки объемом 1,1 куба и три контейнера для сбора бумаги и картона, в которых в общей сложности может поместиться три куба отходов. Кроме того, рядом с домиком установили колоколообразный контейнер для стеклотары, которого в поселке уже давно не было.

- В домике для мусорных контейнеров есть место еще для пары контейнеров, - указал волостной специалист по окружающей среде Владимир Тужилкин на возможность вывозить сюда в будущем также текстильные отходы. Сейчас их можно вывезти на бульвар Каэвурите, где также принимают опасные отходы.

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