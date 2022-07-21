Марис Тоомель: Йыхвиский волостной старейшина не может дарить футбольный холл Нарве

Утверждение, что я лично могла государственные деньги куда-то направить, мне, конечно, льстит, но не в компетенции ни йыхвиского волостного старейшины, ни мэра Нарвы это делать - подобные решения принимает все-таки министерство. Йыхвиский волостной старейшина не может ни один объект подарить или передать. Распространение подобной информации в СМИ - это чистая клевета.

Сюда же следует отнести и утверждение, что старейшина затягивает со строительством холла. Но строительство не может начинаться без проекта, конкурс на который был объявлен в мае 2021 года, а готов он был только в начале июня сего года.

Здесь следует отметить, что центристы, находившиеся у власти в Йыхви в момент поступления денег, когда волостное собрание возглавлял Алексей Наумкин, за пять месяцев (с октября 2020 года, когда поступили деньги, до 1 марта 2021 года, когда приняли на работу руководителя проекта) для развития футбольного холла ничего не предприняли.

Руководитель самоуправления единолично не решает вопрос со строительством объекта, особенно в ситуации, когда, вероятно, он начнет дорожать. Поэтому Йыхвиское волостное собрание 17 июня на своем заседании обсуждало вопрос продолжения строительства холла и приняло свое решение, учитывая следующие обстоятельства.