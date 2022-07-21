9 июля Алексей Наумкин писал в "СП", что йыхвиский волостной старейшина действует против создания в Йыхви футбольного холла и что выделенные государством для строительства 1,5 млн евро предложены Нарве; с мэром Нарвы Катри Райк якобы велся соответствующий разговор.
Марис Тоомель: Йыхвиский волостной старейшина не может дарить футбольный холл Нарве
Утверждение, что я лично могла государственные деньги куда-то направить, мне, конечно, льстит, но не в компетенции ни йыхвиского волостного старейшины, ни мэра Нарвы это делать - подобные решения принимает все-таки министерство. Йыхвиский волостной старейшина не может ни один объект подарить или передать. Распространение подобной информации в СМИ - это чистая клевета.
Сюда же следует отнести и утверждение, что старейшина затягивает со строительством холла. Но строительство не может начинаться без проекта, конкурс на который был объявлен в мае 2021 года, а готов он был только в начале июня сего года.
Здесь следует отметить, что центристы, находившиеся у власти в Йыхви в момент поступления денег, когда волостное собрание возглавлял Алексей Наумкин, за пять месяцев (с октября 2020 года, когда поступили деньги, до 1 марта 2021 года, когда приняли на работу руководителя проекта) для развития футбольного холла ничего не предприняли.
Руководитель самоуправления единолично не решает вопрос со строительством объекта, особенно в ситуации, когда, вероятно, он начнет дорожать. Поэтому Йыхвиское волостное собрание 17 июня на своем заседании обсуждало вопрос продолжения строительства холла и приняло свое решение, учитывая следующие обстоятельства.
По оценке составителя бюджета, первый этап строительства здания обошелся бы в сумму свыше трех миллионов евро. Если сократить проект и оставить вне строительства дорожки и площадки, первый этап может стоить 2,8 млн евро. В этом случае доля волостного самофинансирования выросла бы с полумиллиона евро, как сейчас подсчитано, до 1,3 млн евро. Для получения этой суммы придется брать заем. Содержание футбольного холла обойдется примерно в 200 тысяч евро в год.
Для бюджета волости это ощутимая нагрузка, тем более что нас ожидают тяжелые времена: экономический спад, высокие цены на энергоносители, сложная обстановка в мире и т.д.
Таким образом, перед депутатами собрания предстал выбор из трех возможностей. Во-первых, отказаться от строительства холла и вернуть государству 1,5 млн евро. Во-вторых, объявить конкурс госпоставки и, если выяснится, что строение обойдется дороже чем в 2,8 млн евро, остановить проект на половине и вернуть пособие государству. В-третьих, продолжить строительство холла, если первый этап составит 2,8 млн, зная, что в случае займа долговая нетто-нагрузка волости возрастет до 75 процентов (максимально разрешенная граница сейчас 80 процентов).
"Нынешнее волостное управление четко определилось, что если строительство футбольного холла начнется, то объект будет завершен".
Марис Тоомель, йыхвиский волостной старейшина, Партия реформ
Все депутаты, в том числе и Алексей Наумкин, согласны принять последний вариант - то есть волость продолжит создание футбольного холла.
Конкурс на строительный подряд объявлен 12 июля. Действительная цена объекта выяснится в ходе конкурса.
Нынешнее волостное управление четко определилось, что если строительство футбольного холла начнется, то объект будет завершен. В то же время мы должны смотреть в будущее и относиться к крупным финансовым затратам консервативно и ответственно.
В случае строительства холла взвешиваются и различные варианты привлечения дополнительных средств, обсуждается также возможность внести свой взнос и гражданам.
Я призываю всех депутатов и членов постоянных комиссий волостного собрания, футбольные клубы, спортивных энтузиастов и жителей волости со своей стороны поддержать строительство холла, вместе подумать. Примеры такого рода есть. Так, в Тарту для строительства футбольного холла использовали и т.н. продажу квадратных метров, что обсуждалось и применительно к Йыхви.
Надеюсь, что люди, неравнодушные к футболу, готовы внести свой вклад и приступить к сотрудничеству.
Ответ на публикацию Алексея Наумкина "В чьи ворота "забьют" йыхвиский футбольный холл?" в "Северном побережье" от 9 июля