Алексей Наумкин: В чьи ворота "забьют" йыхвиский футбольный холл?

Но, может, и впрямь Йыхви строительство холла не потянет? Старейшина ведь напирает на то, что сейчас волости бы с возведением подорожавшей основной школы как-то справиться, а если еще и холл строить, то это загонит нас в долговую кабалу. Предлагаю несколько "тумбочек", где можно найти средства и на спортивный объект.

Во-первых, объект можно делать частями (о чем говорят и другие волостные специалисты).

Во-вторых, деньги принесла бы продажа муниципальных земель, которые сейчас на основании прав застройки переданы под различные действующие бизнес-объекты (самый яркий, но не единственный пример - торговый центр "Парги"). Соответствующий проект был готов еще год назад, и общая стоимость этих земель тогда приближалась к миллиону. При назначении адекватной рыночной цены и с учетом фактического нахождения этих грунтов в пользовании можно было бы обойтись без длительных конкурсов, а решить вопрос быстро.

В-третьих, привлечь к строительству холла частный бизнес, в том числе заинтересованный в развитии спортивного туризма или аренде игровых площадей. Лично знаю предпринимателей, которые при наличии в Йыхви мощной футбольной базы готовы начать строить здесь и гостиницу.