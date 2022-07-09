В начале нынешнего лета в йыхвиской политической жизни на какое-то время вспыхнула тема странных игр вокруг планируемого в Йыхви футбольного холла.
Алексей Наумкин: В чьи ворота "забьют" йыхвиский футбольный холл?
Тему подняли мы, центристская фракция волостного собрания, в том числе видя в этой ситуации одну из причин для недоверия волостному старейшине Марис Тоомель. Оппоненты, говоря футбольным языком, эту тему отыграли в духе "оппозиционеры-центристы не понимают, что у самоуправления нет тумбочки с деньгами и волости приходится делать выбор между необходимыми для нее объектами".
"Мяч" вернулся на нашу половину поля, и я хочу пояснить нашу позицию.
В 2020 году благодаря Центристской партии Йыхви получил от государства гарантию выделения 1,5 миллиона евро на строительство нового футбольного холла при условии вложения волостью и своих средств. Самоуправление начало готовить соответствующий проект. После прихода осенью 2021 года новой власти переход от этапа проекта к этапу строительства завис под большим вопросом.
По нашим данным, в мае один из членов управы на встрече в футбольном союзе озвучил мнение Тоомель и предложил передать деньги, выделенные Йыхви, для строительства футбольного холла Нарве. Также, по нашим сведениям, аналогичный разговор вела c мэром Нарвы и сама Марис Тоомель.
В "Северном побережье" за 21 июня она это в общем подтвердила: мол, да, обсуждали, что если уж не получается построить в регионе несколько футбольных холлов, то средства на них разумно перераспределить. Косвенно это подтверждается и другим: в "СП" от 6 июня сказано, что потенциальный нарвский холл обойдется в 4,5 миллиона и треть даст государство. Треть от 4,5 миллиона - как раз полтора миллиона.
Забота волостного руководителя о другом самоуправлении, пусть и прикрытая разговором о благе Ида-Вирумаа, - дело, конечно, интересное. Помнится, нынешний властный блок Йыхви баллотировался прошлой осенью под лозунгом спасения Йыхви, а теперь что - решил спасать других?
Но в нашем случае, как мне видится, дело не только и не столько в "непатриотизме". Инсайдерская информация говорит, что ведутся переговоры об участии мэра Нарвы в парламентских выборах 2023 года в списке Партии реформ, членом которой является и госпожа Тоомель…
Йыхвисцы еще помнят, как местных политиков обвиняли в деяниях коррупционного свойства за переданный другому человеку компьютер или невзятый самоотвод при голосовании. Если события действительно развиваются по схеме "передача важного для имиджа объекта в целях усиления списка определенной политической силы", то это как минимум требует беспристрастной проверки данной информации со стороны правоохранителей: нет ли здесь торговли влиянием?
Если в 2019 году всего лишь увольнение директора Йыхвиской библиотеки стало темой общегосударственного масштаба, в том числе в СМИ, то сегодня попытка исполнительной власти Йыхви отказаться от строительства футбольного холла и передать в подарок принадлежащие Йыхви 1,5 миллиона евро Нарве, похоже, никого, кроме местных центристов и спортивных клубов, не интересует. Так что же, политика действительно грязное дело и в угоду политическим амбициям можно и муниципальный спортивный объект подарить соседнему городу?
"Предлагаю несколько "тумбочек", где можно найти средства и на спортивный объект".
Алексей Наумкин, член Йыхвиского волостного собрания, Центристская партия
Но, может, и впрямь Йыхви строительство холла не потянет? Старейшина ведь напирает на то, что сейчас волости бы с возведением подорожавшей основной школы как-то справиться, а если еще и холл строить, то это загонит нас в долговую кабалу. Предлагаю несколько "тумбочек", где можно найти средства и на спортивный объект.
Во-первых, объект можно делать частями (о чем говорят и другие волостные специалисты).
Во-вторых, деньги принесла бы продажа муниципальных земель, которые сейчас на основании прав застройки переданы под различные действующие бизнес-объекты (самый яркий, но не единственный пример - торговый центр "Парги"). Соответствующий проект был готов еще год назад, и общая стоимость этих земель тогда приближалась к миллиону. При назначении адекватной рыночной цены и с учетом фактического нахождения этих грунтов в пользовании можно было бы обойтись без длительных конкурсов, а решить вопрос быстро.
В-третьих, привлечь к строительству холла частный бизнес, в том числе заинтересованный в развитии спортивного туризма или аренде игровых площадей. Лично знаю предпринимателей, которые при наличии в Йыхви мощной футбольной базы готовы начать строить здесь и гостиницу.
В-четвертых, часть денег дала бы экономия на управленческих расходах волости. Когда несколько лет назад предшественники нынешней местной коалиции были в оппозиции, их раздражало количество кадров, курирующих спорт в Йыхви. Но что те числа в сравнении с нынешними! Сейчас один член управы отвечает за спортивные объекты, хотя есть и волостное учреждение с теми же задачами, другому члену управы спортивная деятельность подчиняется как учебный процесс, и тем же занимается спортшкола.
Наконец, в-пятых, если мобилизовать достаточно внутренних резервов, то на строительство холла можно взять и кредит, который уже не будет столь большим.
После местных выборов прошло уже восемь месяцев. В начале текущего года руководитель проекта футбольного холла сообщил, что проект готов и в марте можно начинать строительную поставку (см. "СП" от 7 мая).
Дальше что-то пошло не так, и у меня есть версия - что именно: по неким причинам этот процесс был поставлен на торможение, чтобы к лету (когда, кстати, и правительственная коалиция реформистов с центристами лопнула) дело можно было списать на подорожание и отсутствие средств и под видом заботы о волостных деньгах от этого проекта избавиться или, по крайней мере, отложить в долгий-долгий ящик.
Вот только на что в таком случае радетели о бюджете спишут почти 100 тысяч, уже потраченных Йыхви на его подготовку? Не говоря уж о потенциальной упущенной выгоде.