Будущее нарвского танка: глава города не против народного опроса

Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков саркастически относится к тому, что ходатайство о передаче монумента-танка пришло с далекого острова Хийумаа, не имеющего, казалось бы, никакого отношения к нарвским памятникам. Более того, глава приграничного города склонен видеть что-то вроде провокации в усиленном акцентировании внимания на одном-единственном памятнике: "Вместо того, чтобы заниматься насущными вопросами, мы сейчас занимаемся танком, который много лет никого не беспокоил и не интересовал".

Жаворонков намерен собрать все фракции городского собрания и обсудить с ними, как отреагировать на предложение военного музея: "Мы должны будем выстроить линию своего поведения, выработать позицию".

Вдобавок, Жаворонков уверен, что в данном вопросе публичная власть должна активнее задействовать и лучше информировать местную общественность еще до начала предполагаемых действий, а не после. Глава Нарвы полагает, что можно провести и официальный опрос горожан насчет дальнейшей судьбы памятника "Танк Т-34", на чем настаивают тысячи нарвитян, подписавших соответствующую петицию.

- Нас избирают в горсобрание местные жители - нарвитяне, и мы представляем их интересы, а не интересы жителей Хийумаа. Если же это (решение) противоречит общегосударственной политике, тогда пускай этот вопрос решается на государственном уровне, - высказался Жаворонков.

Он повторил, что решение о танке будет принимать все городское собрание Нарвы, в котором есть разные мнения на сей счет.

- Мы пойдем публичным путем, то есть не будем принимать скоропалительных решений без заслушивания людей и без формирования общего мнения. Тем более, что памятник "Танк" действительно очень важен для нарвитян, и с годами - еще задолго до украинского конфликта - он превратился в более сильный символ, - прокомментировал Жаворонков.