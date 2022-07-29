Начата подготовка к строительству в Нарве завода по переработке сланцевой золы

Предприятие "Ragn-Sells"представило Нарвскому горсобранию заявление об инициировании детальной планировки для строительства в 2028 году завода по обогащению сланцевой золы, который будет располагаться на территории Балтийской электростанции. Как сообщается, при выборе места расположения определяющим фактором стала непосредственная близость золоотвала, уже имеющаяся инфраструктура, а также минимальное воздействие на местную жилую среду.

По словам руководителя проекта "Ragn-Sells" Алара Салусте, предприятие постоянно поддерживало контакт с местным самоуправлением и представителями местных жителей, чтобы обсуждать с ними предстоящие шаги и планы.

- Мы заслужили как на местной, так и на международной арене немало положительных и поддерживающих отзывов за наши планы начать использовать экологичную технологию нового поколения, а также, в широком смысле, за инновационную идею обогащения простаивающих производственных отходов и СО2, превращая их в ценное сырье, что помимо прочего привлечет внимание к Нарве, как к одному из регионов зеленого перехода. В свою очередь, от нас ожидаются новые рабочие места, инвестиции и ноу-хау, которые Нарва, несомненно, получит благодаря этому производственному объекту, - прокомментировал Салусте.