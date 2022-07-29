Предприятие "Ragn-Sells" представило Нарве заявление об инициировании детальной планировки завода по обогащению сланцевой золы Нарвских электростанций. Начало полномасштабного производства карбоната кальция из золы и углекислого газа собираются начать приблизительно через шесть лет.
Начата подготовка к строительству в Нарве завода по переработке сланцевой золы
Предприятие "Ragn-Sells"представило Нарвскому горсобранию заявление об инициировании детальной планировки для строительства в 2028 году завода по обогащению сланцевой золы, который будет располагаться на территории Балтийской электростанции. Как сообщается, при выборе места расположения определяющим фактором стала непосредственная близость золоотвала, уже имеющаяся инфраструктура, а также минимальное воздействие на местную жилую среду.
По словам руководителя проекта "Ragn-Sells" Алара Салусте, предприятие постоянно поддерживало контакт с местным самоуправлением и представителями местных жителей, чтобы обсуждать с ними предстоящие шаги и планы.
- Мы заслужили как на местной, так и на международной арене немало положительных и поддерживающих отзывов за наши планы начать использовать экологичную технологию нового поколения, а также, в широком смысле, за инновационную идею обогащения простаивающих производственных отходов и СО2, превращая их в ценное сырье, что помимо прочего привлечет внимание к Нарве, как к одному из регионов зеленого перехода. В свою очередь, от нас ожидаются новые рабочие места, инвестиции и ноу-хау, которые Нарва, несомненно, получит благодаря этому производственному объекту, - прокомментировал Салусте.
Предприятие рассматривало восемь возможных мест для строительства завода - как в Ида-Вирумаа, так и в Ляэне-Вирумаа. "У каждого места есть свои плюсы, однако в пользу Нарвы больше всего говорит возможность построить завод в непосредственной близости от золоотвалов, что позволит предотвратить воздействие перевозки золы на окружающую среду. Кроме того, в выбранном в итоге месте уже есть необходимые системы снабжения электричеством, водой и теплом, а также логистическая инфраструктура", - объяснил Салусте, добавив, что с позиции природной среды и местных жителей чрезвычайно важно, что новый завод будет построен на уже имеющейся промышленной территории.
Соседство с переработчиком сланцевой золы приветствуют и в концерне "Eesti Energia", владеющем Нарвскими электростанциями. "Видением "Eesti Energia" является создание производства энергии, в котором возникающие в результате процессов материалы, такие как, например, сланцевая зола и известняк, используются в максимальной степени. Таким образом мы создаем полноценную экономику замкнутого цикла - каждый наш продукт является компонентом для создания следующего продукта, и когда созданный для конечного потребителя окончательный продукт в итоге становится отходом, он снова используется нами в качестве сырья", - рассказал член правления энергоконцерна Маргус Вальс.
- Мы постоянно ищем новые идеи по более масштабному обогащению, и мы очень рады, что совместный проект с "Ragn-Sells" достиг очередной важной вехи, - прокомментировал Вальс новость о подаче заявления об инициировании детальной планировки будущего завода по обогащению сланцевой золы.
Как сообщается, "Ragn-Sells" планирует приступить к полномасштабному производству карбоната кальция в 2028 году, а до того необходимо оформить требуемые планировки и согласования.
Планируемый завод сможет перерабатывать более миллиона тонн сланцевой золы и 250 тысяч тонн СО2 в год, в результате чего будет производиться около 500 тысяч тонн высокочистого карбоната кальция.
Планируемый завод принесет в Ида-Вирумаа инвестиции в размере около 250 миллионов евро - и они создадут до 100 прямых и порядка 400 косвенных рабочих мест.
До строительства основного завода "Ragn-Sells" хочет построить в другом месте и небольшой демонстрационный завод, в котором весь технологический процесс будет обкатан от начала до конца.
Технология, разработанная в сотрудничестве между "Ragn-Sells", Тартуским университетом, "Taltech" и несколькими международными лабораториями, позволяет производить сверхчистый, экологически чистый карбонат кальция из оставшейся после производства электроэнергии золы и выбросов СО2. Во время их переработки не возникает выбросов в атмосферу, поскольку не используется сжигание. Кроме того, необходимая для производства вода циркулирует и используется повторно, и все побочные продукты также направляются в переработку. Замкнутый производственный процесс и использование современных технологий предотвращают появление шума и запахов, как обещают в "Ragn-Sells".
Для проекта по обогащению сланцевой золы компания "Ragn-Sells" учредила дочернее предприятие - ТОО "R-S OSA Projekt" и уже инвестировала в него почти 2 миллиона евро. Партнерами проекта также являются "Eesti Energia", фонды EAS и "Archimedes", а также международные компании "Tarkett" и "Gealan".