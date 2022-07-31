Тартуский окружной суд, как пишет новостной портал rus.err.ee, вынес новое решение по уголовному делу о взятке бывшему руководителю АО "Narva Vesi" и экс-депутату Нарвского горсобрания Алексею Воронову.
Судебный процесс о взятке Алексею Воронову развивается дальше
В декабре 2020 года Вируский уездный суд признал предпринимателя Сергея Березовского виновным в том, что в период с июня 2018 по март 2019 года он дал взятку в размере около 40000 евро Алексею Воронову, бывшему в то время руководителем муниципального АО "Narva Vesi" и депутатом Нарвского горсобрания. Супругу бизнесмена - Киру Березовскую, которую обвинили в посредничестве при даче взятки, суд первой инстанции оправдал.
Тартуский окружной суд недавно вынес по делу новое решение, признав Березовскую виновной. Суд второй инстанции постановил изъять у нее имущество на 462100 евро, полученное якобы преступным путем.
По данным rus.err.ee, Сергей и Кира Березовские подали кассации в Государственный суд, по которым решение пока не вынесено.
Подробнее об этом судебном деле можно прочитать в архивной статье "Северного побережья" ЗДЕСЬ.