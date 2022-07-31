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Судебный процесс о взятке Алексею Воронову развивается дальше

Северное побережье
Судебный процесс о взятке Алексею Воронову развивается дальше
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Кира Березовская, Сергей Березовский и их защитник Дмитрий Теплых в зале суда в 2020 году.
Кира Березовская, Сергей Березовский и их защитник Дмитрий Теплых в зале суда в 2020 году. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik / Arhiiv

Тартуский окружной суд, как пишет новостной портал rus.err.ee, вынес новое решение по уголовному делу о взятке бывшему руководителю АО "Narva Vesi" и экс-депутату Нарвского горсобрания Алексею Воронову.

В декабре 2020 года Вируский уездный суд признал предпринимателя Сергея Березовского виновным в том, что в период с июня 2018 по март 2019 года он дал взятку в размере около 40000 евро Алексею Воронову, бывшему в то время руководителем муниципального АО "Narva Vesi" и депутатом Нарвского горсобрания. Супругу бизнесмена - Киру Березовскую, которую обвинили в посредничестве при даче взятки, суд первой инстанции оправдал.

Тартуский окружной суд недавно вынес по делу новое решение, признав Березовскую виновной. Суд второй инстанции постановил изъять у нее имущество на 462100 евро, полученное якобы преступным путем.

По данным rus.err.ee, Сергей и Кира Березовские подали кассации в Государственный суд, по которым решение пока не вынесено.

Подробнее об этом судебном деле можно прочитать в архивной статье "Северного побережья" ЗДЕСЬ.

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