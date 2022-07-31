Судебный процесс о взятке Алексею Воронову развивается дальше

В декабре 2020 года Вируский уездный суд признал предпринимателя Сергея Березовского виновным в том, что в период с июня 2018 по март 2019 года он дал взятку в размере около 40000 евро Алексею Воронову, бывшему в то время руководителем муниципального АО "Narva Vesi" и депутатом Нарвского горсобрания. Супругу бизнесмена - Киру Березовскую, которую обвинили в посредничестве при даче взятки, суд первой инстанции оправдал.