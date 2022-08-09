Проимперски убежденный нарвский художник-кузнец: "Потом придется эти памятники по новой возвращать на места"

- Потом придется эти памятники по новой возвращать на места, придет время. Я просто уверен в том, что придется налаживать отношения с Россией, опять Эстония будет советской и Эстонию так же будут любить. Малые народы не могут быть самостоятельными, - рассуждает Шамсутдинов с известной имперской позиции.

Сегодня Рашид Шамсутдинов занят тем, что помогает восстанавливать Нарвскую ратушу: будучи мастерским кузнецом он кует утраченные части великолепных перил парадной лестницы и прочие элементы. Известный в Нарве писатель, краевед, бывший директор школы, ныне покойный Оскар Ида посвятил Шамсутдинову в 2010 году одну из своих книг, назвав его "выразителем памяти народной".

Курортный город не претендует

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в разговоре с "Северным побережьем" подтвердил, что монумент "Три штыка" находится на их административной территории, но городским имуществом не является. Ильин не исключает, что "Три штыка" формально ничье имущество.

Несмотря на это обстоятельство, как уверен Ильин, выступающее против советских памятников правительство рано или поздно обратится в Нарва-Йыэсуу насчет данного объекта тоже.

- Тогда мы будем рассматривать разные варианты, а если Нарва заинтересована, чтобы этот мемориал забрать себе, например, в музей, то этому препятствовать мы не станем. Самим нам хранить такие объекты особо негде, - сказал мэр Нарва-Йыэсуу насчет "Трех штыков".

Больше памятников - хороших и разных*

В Рашиде Шамсутдинове - живущем в Эстонии русском человеке с татарской кровью - интегрировано все, особенно таланты: и художник, и ювелир, и кузнец, и даже на дуде игрец. Нарву он впервые покорил, поставив "Три штыка" на берегу пограничной реки.

Детство Рашида прошло в Каракалпакии, в Башкирии, Средней Азии, родители - школьные учителя. Будущий художник 14 лет увлекался альпинизмом, горным туризмом - ходил сам и руководил клубом. Было время, возглавлял духовой оркестр, где сам мог сыграть на любом инструменте. Жену выбрал себе родом из Эстонии - сюда, в Нарву, молодожены перебрались в 1970-м.

До 1975 года работал художником и фотографом на Эстонской ГРЭС - делал таблички типа "Не влезай! Убьет". "Был также кузнечный цех, куда я приходил, делал эскизы и работал вместе с кузнецом. Короче, там я почувствовал молот".

В середине 70-х Рашид начинал учебу в Мухинском художественно-промышленном училище в Ленинграде, но обстоятельства и желание скоро привели его в более демократичную и не скованную штампами Таллиннскую художественную академию, на отделение художественной обработки металлов.

На третьем курсе Рашид организовал кузнечное дело. "Внизу в помещениях кузнечная мастерская находилась, но по каким-то причинам была позабыта-позаброшена". Именно в академии он познал прелести ручной ковки и ее отличие от ковки промышленной - молотом или прессом. "Там и набивал себе руки".

История, сделавшая Рашида Шамсутдинова довольно известным и уважаемым человеком в Нарве, - это "Три штыка". Оригинальный памятник был открыт летом 1974 года, когда Нарва праздновала 30-летие освобождения от фашистов.

Крайне ответственное задание участвовать в конкурсе тогда начинающий художник получил от партийной организации электростанции. "Это как раз по моей душе! Кроме того, выполнить партийное поручение - значит отмазаться, чтобы потом не говорили, что я не принимаю участия в партийной жизни станции".

"Голову начал мучить..." - так характеризует Рашид творческий процесс. Читал книги, ездил на место для монумента на велосипеде. Идея со штыками, как вспоминает, пришла после купания в реке, бывшей в 1944-м фронтовым рубежом. Наткнулся на металл на дне - и вытащил кучу ржавых обломков боевой истории Нарвы.

Рашид сделал макет "штыков" в масштабе - и покорил комиссию. Утвержденный монумент в сжатые сроки - в духе эпохи - был рассчитан автором в материалах и выстроен к сроку. Три 18-метровых штыка сконструированы из разрезанных вдоль и вывернутых наизнанку труб.

Барельеф к монументу Рашид чеканил собственноручно, а через десять лет заменил литым аналогом.

* Фрагменты статьи про Рашида Шамсутдинова в "Северном побережье" в 2011 году