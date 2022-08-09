После демонтажа танка-памятника, что произойдет скоро, на повестку дня встанет вопрос о прочих советских военных объектах и монументах в нарвском регионе. Живущий в Нарве автор монумента "Три штыка" Рашид Шамсутдинов говорит в сердцах о возможном сносе своего творения: "Тогда я туда подъеду и сам себя перед этим расстреляю".
Проимперски убежденный нарвский художник-кузнец: "Потом придется эти памятники по новой возвращать на места"
Рашид Шамсутдинов, которому на сегодня 75 лет, был автором по меньшей мере четырех советских военных памятников для нарвской округи. Одним из них была та самая гаубица рядом с Эстонской электростанцией "Enefit Power", которую Шамсутдинов поставил на постамент в 1971 году и которую демонтировали нынче 2 августа.
Самый известный военный монумент авторства Шамсутдинова - скульптурная композиция "Три штыка", на 18 метров возвышающаяся над ландшафтом неподалеку от злополучного танка Т-34, но на административной территории не Нарвы, а Нарва-Йыэсуу. Помпезные "Штыки" были открыты летом 1974 года, Шамсутдинов сотворил их к 30-летию освобождения города от немецких нацистов Красной армией. Он хорошо помнит, что высоченные три штыка по его проекту варили из кусков стальных труб в мастерской на Эстонской электростанции.
Как и многие нарвитяне, Шамсутдинов сегодня противник сноса памятников. "Есть другие проблемы, которые надо решать, а это - отвлекающий от других проблем момент", - руководствуется он простой логикой.
Монумент придется крушить
Рашид Шамсутдинов полагает, что он хоть и автор, но не имеет слова в процессе решения дальнейшей судьбы "Трех штыков". Насчет переноса гаубицы в музей его тоже не спросили.
- Мои желания восприниматься не будут, это городу надо решать, да и кто захочет со мной советоваться, - думает он, но добавляет, что если все-таки кто-то захочет поинтересоваться устройством монумента, то готов рассказать, даже если это будет подготовка к демонтажу.
Автор говорит о "Трех штыках", что перенести эту многотонную конструкцию будет крайне сложно, а скорее - невозможно: "На два метра вглубь земли залит бетоном фундамент, ширина основания - девять метров".
- Стальные штыки срезать, конечно, можно, а все остальное придется крушить, - уточнил он.
О вероятно неизбежном демонтаже "Трех штыков" уже говорил один из лидеров нарвской политической оппозиции Алексей Евграфов. Он отмечал, что в отличие от танка многие другие памятники окажутся более сложным инженерным вопросом, ведь не все они перемещаются так же легко.
- Как бы странно это ни звучало, но танк - самое легкое, что можно снять. Например, памятник "Три штыка", который я не знаю как устроен и забетонирован, тоже надо будет как-то переместить, - говорил Евграфов 8 августа в комментарии "Северному побережью".
"Сносить и забыть"
Шамсутдинов в принципе не видит смысла в переносе "Трех штыков": все линии и формы этой скульптурной группы привязаны к конкретному месту под Нарвой, подчеркивая, по замыслу автора, что именно там Красная армия прорвала линию обороны города.
- Смысла нет ставить его в какое-то другое место, если только сносить и забыть. Тогда я туда подъеду и сам себя перед этим расстреляю, - откровенно с комом в горле делится Шамсутдинов своим радикально-протестным настроением.
Собеседник не скрывает и своего убеждения, что Эстонии в скором будущем предстоит восстанавливать отношения с Россией.
- Потом придется эти памятники по новой возвращать на места, придет время. Я просто уверен в том, что придется налаживать отношения с Россией, опять Эстония будет советской и Эстонию так же будут любить. Малые народы не могут быть самостоятельными, - рассуждает Шамсутдинов с известной имперской позиции.
Сегодня Рашид Шамсутдинов занят тем, что помогает восстанавливать Нарвскую ратушу: будучи мастерским кузнецом он кует утраченные части великолепных перил парадной лестницы и прочие элементы. Известный в Нарве писатель, краевед, бывший директор школы, ныне покойный Оскар Ида посвятил Шамсутдинову в 2010 году одну из своих книг, назвав его "выразителем памяти народной".
Курортный город не претендует
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в разговоре с "Северным побережьем" подтвердил, что монумент "Три штыка" находится на их административной территории, но городским имуществом не является. Ильин не исключает, что "Три штыка" формально ничье имущество.
Несмотря на это обстоятельство, как уверен Ильин, выступающее против советских памятников правительство рано или поздно обратится в Нарва-Йыэсуу насчет данного объекта тоже.
- Тогда мы будем рассматривать разные варианты, а если Нарва заинтересована, чтобы этот мемориал забрать себе, например, в музей, то этому препятствовать мы не станем. Самим нам хранить такие объекты особо негде, - сказал мэр Нарва-Йыэсуу насчет "Трех штыков".
Больше памятников - хороших и разных*
В Рашиде Шамсутдинове - живущем в Эстонии русском человеке с татарской кровью - интегрировано все, особенно таланты: и художник, и ювелир, и кузнец, и даже на дуде игрец. Нарву он впервые покорил, поставив "Три штыка" на берегу пограничной реки.
Детство Рашида прошло в Каракалпакии, в Башкирии, Средней Азии, родители - школьные учителя. Будущий художник 14 лет увлекался альпинизмом, горным туризмом - ходил сам и руководил клубом. Было время, возглавлял духовой оркестр, где сам мог сыграть на любом инструменте. Жену выбрал себе родом из Эстонии - сюда, в Нарву, молодожены перебрались в 1970-м.
До 1975 года работал художником и фотографом на Эстонской ГРЭС - делал таблички типа "Не влезай! Убьет". "Был также кузнечный цех, куда я приходил, делал эскизы и работал вместе с кузнецом. Короче, там я почувствовал молот".
В середине 70-х Рашид начинал учебу в Мухинском художественно-промышленном училище в Ленинграде, но обстоятельства и желание скоро привели его в более демократичную и не скованную штампами Таллиннскую художественную академию, на отделение художественной обработки металлов.
На третьем курсе Рашид организовал кузнечное дело. "Внизу в помещениях кузнечная мастерская находилась, но по каким-то причинам была позабыта-позаброшена". Именно в академии он познал прелести ручной ковки и ее отличие от ковки промышленной - молотом или прессом. "Там и набивал себе руки".
История, сделавшая Рашида Шамсутдинова довольно известным и уважаемым человеком в Нарве, - это "Три штыка". Оригинальный памятник был открыт летом 1974 года, когда Нарва праздновала 30-летие освобождения от фашистов.
Крайне ответственное задание участвовать в конкурсе тогда начинающий художник получил от партийной организации электростанции. "Это как раз по моей душе! Кроме того, выполнить партийное поручение - значит отмазаться, чтобы потом не говорили, что я не принимаю участия в партийной жизни станции".
"Голову начал мучить..." - так характеризует Рашид творческий процесс. Читал книги, ездил на место для монумента на велосипеде. Идея со штыками, как вспоминает, пришла после купания в реке, бывшей в 1944-м фронтовым рубежом. Наткнулся на металл на дне - и вытащил кучу ржавых обломков боевой истории Нарвы.
Рашид сделал макет "штыков" в масштабе - и покорил комиссию. Утвержденный монумент в сжатые сроки - в духе эпохи - был рассчитан автором в материалах и выстроен к сроку. Три 18-метровых штыка сконструированы из разрезанных вдоль и вывернутых наизнанку труб.
Барельеф к монументу Рашид чеканил собственноручно, а через десять лет заменил литым аналогом.
* Фрагменты статьи про Рашида Шамсутдинова в "Северном побережье" в 2011 году