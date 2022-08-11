Если сбудется мечта йыхвиской волостной власти о строительстве новой библиотеки в образовательном городке, то старое здание, в котором в советское время работал кинотеатр, может стать театральным домом.
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Йыхви планирует театральный дом в бывшем здании кинотеатра
Йыхви планирует театральный дом в бывшем здании кинотеатра
- В программе развития должно быть отражено, что, когда будет построено новое здание библиотеки, нынешнее здание библиотеки перестроят в театральный дом, - сказал председатель волостного собрания Валло Реймаа в начале августа в волостной комиссии по культуре, где обсуждалось обновление программы развития в области культуры.