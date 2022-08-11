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Йыхви планирует театральный дом в бывшем здании кинотеатра

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Йыхви планирует театральный дом в бывшем здании кинотеатра
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Условия работы в Йыхвиской центральной библиотеке в будущем могут стать более благоприятными. В таком случае также йыхвиские театры получили бы собственное здание и более просторные помещения.
Условия работы в Йыхвиской центральной библиотеке в будущем могут стать более благоприятными. В таком случае также йыхвиские театры получили бы собственное здание и более просторные помещения. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если сбудется мечта йыхвиской волостной власти о строительстве новой библиотеки в образовательном городке, то старое здание, в котором в советское время работал кинотеатр, может стать театральным домом.

- В программе развития должно быть отражено, что, когда будет построено новое здание библиотеки, нынешнее здание библиотеки перестроят в театральный дом, - сказал председатель волостного собрания Валло Реймаа в начале августа в волостной комиссии по культуре, где обсуждалось обновление программы развития в области культуры.

Он добавил, что по завершении строительства нового здания библиотеки и создания театрального дома в существующем здании в здании художественной школы освободятся помещения театра "Lepatriinu", которые, в свою очередь, сможет использовать молодежный центр.

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