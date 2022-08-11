Йыхви планирует театральный дом в бывшем здании кинотеатра

- В программе развития должно быть отражено, что, когда будет построено новое здание библиотеки, нынешнее здание библиотеки перестроят в театральный дом, - сказал председатель волостного собрания Валло Реймаа в начале августа в волостной комиссии по культуре, где обсуждалось обновление программы развития в области культуры.