Сб, 13.08.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В Кивиыли приступили к сносу первого квартирного дома

Кюлли Крийс
, журналист
В Кивиыли приступили к сносу первого квартирного дома
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Машины, которые будут сносить стены дома, замерли в ожидании, пока внутри выламывают дерево и металл.
Машины, которые будут сносить стены дома, замерли в ожидании, пока внутри выламывают дерево и металл. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На средства государства будут снесены по два пустующих многоквартирных дома в волости Люганузе и городе Кохтла-Ярве.

Три года назад Министерство финансов предложило трем самоуправлениям с сокращающимся населением - волостям Люганузе и Валга и городу Кохтла-Ярве - возможность переселить жильцов из пустеющих домов и снести здания. В установленных пределах государство оплачивает ремонт новых жилых помещений, затраты на перевод квартир в собственность самоуправлений, а также работы по сносу.

Время подготовки затянулось

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх