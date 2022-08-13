В Кивиыли приступили к сносу первого квартирного дома

Три года назад Министерство финансов предложило трем самоуправлениям с сокращающимся населением - волостям Люганузе и Валга и городу Кохтла-Ярве - возможность переселить жильцов из пустеющих домов и снести здания. В установленных пределах государство оплачивает ремонт новых жилых помещений, затраты на перевод квартир в собственность самоуправлений, а также работы по сносу.