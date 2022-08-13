Причины взрыва в кивиылиской квартире до сих пор неясны

- Криминальное производство по данному случаю еще ведется и расследование не завершено, сейчас мы ничего не можем к этому добавить, - ответила пресс-представитель Идаской префектуры Лийс Кригуль на вопрос "Северного побережья", не прояснилась ли причина взрыва.

14 июля в 9.54 в центр тревоги сообщили, что в квартирном доме на улице Соо в Кивиыли произошел взрыв и из окна четвертого этажа идет дым.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов подъезда и выяснили, что при взрыве в квартире пострадали 79-летний мужчина и 75-летняя женщина. Мужчину в тяжелом состоянии и получившую более легкие травмы женщину скорая помощь увезла в больницу.

Пожара в квартире не было, но от взрыва вылетели стекла и обрушилась промежуточная стена. Причина взрыва не была известна.