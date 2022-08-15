Телохранителю мэра Нарвы Катри Райк пришлось начать действовать, когда эксцентричный нарвский общественный деятель Айво Петерсон попытался вмешаться в ход заседания городского собрания 15 августа.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Телохранителю мэра Нарвы пришлось вмешаться
Телохранителю мэра Нарвы пришлось вмешаться
Когда нарвские депутаты жарко спорили и высказывались о будущем нарвского танка, не являющийся членом горсобрания Айво Петерсон попытался высказаться или задать вопрос. Замечания проводившей заседание Наталии Умаровой не возымели действия, активист продолжал громко выступать и раздавать листовки.
Тогда вмешался охранник, приставленный полицией к мэру Катри Райк: вежливый мужчина в штатском взял Петерсона под руки и направил к выходу из зала заседаний.
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