ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Телохранителю мэра Нарвы пришлось вмешаться

Когда нарвские депутаты жарко спорили и высказывались о будущем нарвского танка, не являющийся членом горсобрания Айво Петерсон попытался высказаться или задать вопрос. Замечания проводившей заседание Наталии Умаровой не возымели действия, активист продолжал громко выступать и раздавать листовки.