Нарвитяне затаили злобу на правительство: "16 августа 2022. Помним, не забудем!"

Самым многолюдным стало стихийное народное собрание на месте памятника "Танк Т-34", начавшееся почти сразу после его демонтажа. Вечером людей и машин собралось очень много, к полуночи поубавилось. Энтузиасты выложили из свечей фразу: "16 августа 2022. Помним, не забудем!".

Емкое "Помним!" выложили из свечей на месте снесенного мемориала в честь Героя Советского Союза Игоря Графова.

На месте мемориала "Три штыка" три горящие свечи поставлены на месте собственно штыков.

Свечи и цветы в огромном количестве появились также на всех других местах, где были снесены памятники или была демонтирована красноармейская символика, как это произошло в случае с обелиском на братском захоронении рядом с Нарвским речным портом.

Полиция весь день и всю ночь продолжала следить за порядком в Нарве усиленным составом. У одного только места бывшего танка-памятника дежурили одновременно три-четыре полицейские машины. Полицейские не мешали людям собираться и общаться. Также закрывали глаза на малозначительные нарушения правил дорожного движения: проезжающие автомобили сигналили, останавливались не так и не там, пешеходы в ночи на шоссе подвергали себя опасности.

Люди - не только нарвитяне - приезжали на место, где стоял танк, парами, с детьми, поодиночке. Приносили цветы и свечи. Некоторые тихо плакали.