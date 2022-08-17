Люди в Нарве весь день и до глубокой ночи приходили на места, где утром 16 августа были снесены советские военные памятники. В каждом из этих мест были зажжены десятки, сотни или даже тысячи свечей. Пришедшие разозлены случившимся, но приграничный город в целом остается мирным.
Нарвитяне затаили злобу на правительство: "16 августа 2022. Помним, не забудем!"
Самым многолюдным стало стихийное народное собрание на месте памятника "Танк Т-34", начавшееся почти сразу после его демонтажа. Вечером людей и машин собралось очень много, к полуночи поубавилось. Энтузиасты выложили из свечей фразу: "16 августа 2022. Помним, не забудем!".
Емкое "Помним!" выложили из свечей на месте снесенного мемориала в честь Героя Советского Союза Игоря Графова.
На месте мемориала "Три штыка" три горящие свечи поставлены на месте собственно штыков.
Свечи и цветы в огромном количестве появились также на всех других местах, где были снесены памятники или была демонтирована красноармейская символика, как это произошло в случае с обелиском на братском захоронении рядом с Нарвским речным портом.
Полиция весь день и всю ночь продолжала следить за порядком в Нарве усиленным составом. У одного только места бывшего танка-памятника дежурили одновременно три-четыре полицейские машины. Полицейские не мешали людям собираться и общаться. Также закрывали глаза на малозначительные нарушения правил дорожного движения: проезжающие автомобили сигналили, останавливались не так и не там, пешеходы в ночи на шоссе подвергали себя опасности.
Люди - не только нарвитяне - приезжали на место, где стоял танк, парами, с детьми, поодиночке. Приносили цветы и свечи. Некоторые тихо плакали.
В разговорах компаний у памятных мест можно было услышать слова не только сильного недовольства произошедшим, но также слова опасения за участие в подобных уличных акциях или более активном протесте. С опаской прозвучало из одних женских уст рассуждение о страхе перед возможной депортацией...
Общее настроение выразила молодая жительница Нарва-Йыэсуу, приехавшая с ребенком к одному памятному месту. Подробно говорить с репортером о своих чувствах она не пожелала, выразив их одним словом: "Грустно".
К полуночи стали подходить к местам бывших монументов больше нетрезвых людей и компаний. Разговоры стали более шумными, откровенными, провокационными, чаще с нецензурной лексикой. "Кто это сделал, пи...сы?" - шумел один пьяный гражданин у стелы на братской могиле, лишившейся пятиконечной звезды. Товарищи успокаивали его и просили не возмущаться громко. Компания приехала туда от места, где стоял танк, и там, по рассказу еще одного разгоряченного нарвитянина, "слезы на глазах".
- Это государство, б…дь, пи...сы, - не унимался подвыпивший товарищ.
Если не брать в расчет словесные потоки пьяных, то в общем Нарва показала себя мирным и сдержанным городом. Горожане, невзирая на сильную злобу, сохраняли общественный правопорядок в те напряженные сутки, когда их чувства пережили невиданное по современным местным меркам оскорбление.
По словам полицейского руководителя оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, ночь в Нарве после демонтажа танка прошла спокойно, к часу ночи собравшиеся на том месте, где стоял памятник, разошлись. В общей сложности во вторник, 17 августа, в приграничном городе задержали 11 человек. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.