Для нарвского пляжного здания найден новый арендатор. Многочисленные прошлые попытки открыть там кафе-ресторан либо были неудачными, либо бизнес не выживал долго.
В нарвском пляжном здании готовится к открытию новый ресторан
Уникальной архитектуры нарвское пляжное здание на берегу пограничной реки и с окнами на две крепости было построено в 2013-2015 годах за приблизительно 4,2 миллиона евро из еврофондов и городского бюджета Нарвы. Авторами проекта выступили архитекторы из ТОО "JVR" - Калле Веллевоог, Андрус Андреев и Мартин Проммик. Эстонское объединение бетона на конкурсе бетонного строения года в 2017 году вручило нарвскому пляжному зданию специальный приз за архитектуру.
Согласно проекту, на втором этаже должно работать место общественного питания, однако арендатора для этих площадей ищут с переменным успехом много лет.
Очередной конкурс предложений был проведен нынешним летом, он оказался успешным. Поступило одно предложение от зарегистрированного в Нарве ТОО "BSP Group". Названная фирма известна на нарвском рынке несколько лет в качестве владельца ресторана "Classic cafe", работающего в начале улицы Пауля Кереса.
С 16 августа ТОО "BSP Group" является арендатором 314 квадратных метров площадей на втором этаже нарвского пляжного здания. Договор подписан на десять лет.
Представляющая "BSP Group" Татьяна Беспалова сообщила "Северному побережью", что после переезда их ресторана с улицы Кереса в пляжное здание сохранятся концепция и график работы "Classic cafe", но название сменится. Новое название не разглашается, пока его, по словам Беспаловой, не согласует город, являющийся собственником здания.
Согласно договору аренды, место питания должно открыться не позднее 1 ноября.
- Если все пойдет по графику, то планируем начать работу уже в сентябре. На сегодняшний день штат сформирован. В планах по развитию заложены дополнительные рабочие места, - сообщила Татьяна Беспалова.
Здание в сомнительном состоянии
"Северное побережье" в мае 2021 года подробно рассказывало, что Нарвское пляжное здание, построенное относительно недавно, быстро оказалось в довольно плохом техническом состоянии. В распоряжении редакции есть две экспертизы, давшие невысокие оценки состоянию собственно строения и также его внутренних сетей. Власти Нарвы пока не выделяют денег на капитальный ремонт.
На плохое состояние пляжного здания жаловались и прошлые арендаторы, хотевшие или даже пытавшиеся открыть там ресторан.
Нынче Татьяна Беспалова из "BSP Group" сказала, что они ознакомлены с техническим состоянием здания. "Все серьезные проблемы, которые мешали ранее, устранены", - считает она.
Об этом же сказали в муниципальном фонде "Narva Linna Arendus", который управляет зданием.
- Имущество передано в том состоянии, которое было на момент конкурса. Участник конкурса ознакомлен со всеми документами, которые касаются состояния помещений и здания, и лично ознакомился с состоянием, поэтому принял для дальнейшего развития. Надеемся, что новый арендатор справится, и по условиям торгов в пляжном здании откроется точка общепита, - прокомментировала член правления "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова.
Долгая история сдачи в аренду
Первые торги на право найма помещений кафе-ресторана общей площадью 314 квадратных метров прошли в 2014 году, когда еще шло строительство пляжного здания. Результаты отменили из-за спора о квалификации вероятного победителя.
Второй заход сделали в 2016 году, но претендент на аренду неожиданно отказался от победы, заявив о вскрывшихся дефектах, допущенных при строительстве пляжного здания.
В 2017 году провели третьи торги: договор не удалось подписать из-за возникших разногласий с победителем. Тем же летом объявили четвертые торги, завершившиеся успехом: в декабре 2017 года в пляжном здании наконец заработал ресторан "Фортуна". Ему удача благоволила недолго: оператор разочаровался в месте расположения и в условиях найма - и в сентябре 2019 года ресторан закрылся.
В том же 2019 году оперативно провели пятые торги, новый арендатор был найден, но тогда в дело вмешался коронавирусный кризис - ресторан не открыли и в 2020 году договор найма расторгли.
В августе 2020 года провели шестые торги, оказавшиеся неудачными.
Теперь "BSP Group" предпримет еще одну попытку открыть в нарвском пляжном здании предусмотренное там по проекту место общественного питания.