В нарвском пляжном здании готовится к открытию новый ресторан

Здание в сомнительном состоянии

"Северное побережье" в мае 2021 года подробно рассказывало, что Нарвское пляжное здание, построенное относительно недавно, быстро оказалось в довольно плохом техническом состоянии. В распоряжении редакции есть две экспертизы, давшие невысокие оценки состоянию собственно строения и также его внутренних сетей. Власти Нарвы пока не выделяют денег на капитальный ремонт.

На плохое состояние пляжного здания жаловались и прошлые арендаторы, хотевшие или даже пытавшиеся открыть там ресторан.

Нынче Татьяна Беспалова из "BSP Group" сказала, что они ознакомлены с техническим состоянием здания. "Все серьезные проблемы, которые мешали ранее, устранены", - считает она.

Об этом же сказали в муниципальном фонде "Narva Linna Arendus", который управляет зданием.

- Имущество передано в том состоянии, которое было на момент конкурса. Участник конкурса ознакомлен со всеми документами, которые касаются состояния помещений и здания, и лично ознакомился с состоянием, поэтому принял для дальнейшего развития. Надеемся, что новый арендатор справится, и по условиям торгов в пляжном здании откроется точка общепита, - прокомментировала член правления "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова.

Долгая история сдачи в аренду

Первые торги на право найма помещений кафе-ресторана общей площадью 314 квадратных метров прошли в 2014 году, когда еще шло строительство пляжного здания. Результаты отменили из-за спора о квалификации вероятного победителя.